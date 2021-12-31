В Украине свыше 7 тыс. новых случаев COVID-19, умерли 209 человек

Накануне в Украине диагностировали 7029 заражений COVID-19, в частности он поразил еще 404 ребенка и 185 медработников. В то же время коронавирусная болезнь унесла жизни 209 граждан, но 8609 ее побороли.

За последние сутки на больничные койки попали 1578 инфицированных. Об этом свидетельствует статистическая информация на сайте Министерства здравоохранения страны (Минздрава).

За прошедшие сутки в разных регионах было проведено 71 748 тестирований на диагностику вируса. Больше всего инфицирований подтвердили в Киеве – 1179, тогда как в Кировоградской области только 53.

Прививки против него сделали еще 101 705 гражданам. По состоянию на 31 декабря, 47,3% взрослого населения Украины получили как минимум одну прививку против COVID-19, а 44,1% – две и полностью вакцинированы (13 698 387 человек).

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В общем в мире коронавирус к концу года "вспыхнул" волнами заражения людей штаммом Омикрон. Накануне на планете зафиксировали 1,87 млн новых случаев коронавируса, что побило предыдущий рекорд. В последние дни максимальные приросты инфицирований фиксируют в США, Британии, Франции, Италии, Испании, Дании и Греции. Страны или отдельные города в них продолжают вводить новые противоэпидемические ограничения.

В Украине за все время пандемии COVID-19:

заболели – 3 667 649 человек;

вылечились – 3 468 858 человек;

умерли – 95 899 человек;

проведено ПЦР-тестирований – 16 786 785.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 1179;

Винницкая область – 266;

Волынская область – 104;

Днепропетровская область – 187;

Донецкая область – 362;

Житомирская область – 205;

Закарпатская область – 176;

Запорожская область – 225;

Ивано-Франковская область – 303;

Киевская область – 266;

Кировоградская область – 53;

Луганская область – 55;

Львовская область – 487;

Николаевская область – 167;

Одесская область – 595;

Полтавская область – 486;

Ривненская область – 206;

Сумская область – 218;

Тернопольская область – 200;

Харьковская область – 236;

Херсонская область – 55;

Хмельницкая область – 261;

Черкасская область – 299;

Черновицкая область – 155;

Черниговская область – 283.

Данные со временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей и Крыма в статистике от Минздрава отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Министерстве здравоохранения напомнили симптомы, свидетельствующие о заражении коронавирусом. В частности, те, при которых необходимо немедленно вызвать скорую.