В Украине свыше 13,7 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 509 человек

Накануне в Украине диагностировали 13 777 случаев инфицирования COVID-19, вирус поразил 222 медработника и 1279 детей. В то же время болезнь унесла жизни 509 граждан, а 22 893 смогли ее побороть.

В целом в стране подтверждено уже 3 477 649 заражений, из которых 3 018 620 выздоровлений и 87 566 смертей. По данным Минздрава на 3 декабря, активными больными являются около 371,5 тыс. жителей.

За прошедшие сутки 2992 украинца попали в больницы из-за этого недуга или подозрения на такой диагноз.

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Напомним: в этой статистике отсутствует информация о распространении коронавирусной инфекции во временно оккупированных районах Луганской и Донецкой областей, а также в Крыму.

Накануне в стране провели 93 500 тестирований, а 206 710 человек были вакцинированы против COVID-19. В частности, одну дозу получил еще 70 581 украинец, полностью же иммунизировались 136 129. На сегодняшний день полный курс прививок прошли 11 549 490 граждан.

Новость дополняется...

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-пульмонологи из "Феофании" Светлана Гук предупредила, что незначительный спад заболеваемости COVID-19 в Украине не свидетельствует о победе над вирусом. Она подчеркнула, что это носит временный характер и новая вспышка все так же вероятна.