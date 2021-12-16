В Украине свыше 9,5 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 355 человек
Накануне в Украине обнаружили еще 9590 инфицирований коронавирусом и подтвердили 355 смертей от него. В то же время гораздо больше граждан эту болезнь преодолели – 25 499 выздоровлений за сутки.
По состоянию на 16 декабря в стране официально зарегистрировано 3 588 147 случаев COVID-19 – из них 92 313 человек умерли, а 3 284 815 вылечились. Обновленная статистика на сайте Минздрава свидетельствует, что сейчас болеют около 211 тыс. украинцев.
За прошедшие сутки провели 74 231 тестирование. Среди тех, у кого диагностировали коронавирусную инфекцию, оказалось 864 ребенка и 115 медиков. А в медучреждения попали 2089 больных.
Тройкой лидеров по суточному приросту заражений стали Киев – 1478, Полтавская область – 642 и Запорожская – 529. Меньше всего случаев добавилось на Луганщине – 83.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1478;
Винницкая область – 305;
Волынская область – 419;
Днепропетровская область – 386;
Донецкая область – 473;
Житомирская область – 325;
Закарпатская область – 427;
Запорожская область – 529;
Ивано-Франковская область – 318;
Киевская область – 397;
Кировоградская область – 156;
Луганская область – 83;
Львовская область – 485;
Николаевская область – 297;
Одесская область – 400;
Полтавская область – 642;
Ривненская область – 270;
Сумская область – 231;
Тернопольская область – 268;
Харьковская область – 314;
Херсонская область – 143;
Хмельницкая область – 398;
Черкасская область – 392;
Черновицкая область – 122;
Черниговская область – 332.
Правда, эта информация не содержит сведений о случаях COVID-19 во временно оккупированных Крыму и территориях Донбасса.
В Минздраве отмечают, что за 15 декабря 142 926 людей были вакцинированы против коронавируса. Первую дозу получили 47 519 человек, вторую – 95 407. С начала кампании получили две дозы и ныне полностью иммунизированы 12 735 628 граждан.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине решили продлить действие адаптивного карантина – до 31 марта 2022 года. Соответственно, до указанного срока в стране будут оставаться в силе все ранее утвержденные противоэпидемические правила.
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