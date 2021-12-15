В Украине свыше 8 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 356 человек
Коронавирус поразил 8109 жителей Украины, а 356 от него умерли за последние сутки. Еще 2280 инфицированных попали в больницы, в то же время 26 307 граждан этот недуг побороли.
В целом в стране уже подтверждено 3 578 557 инфицирований, из которых 91 958 обернулись смертью, однако в 3 259 316 случаев украинцы вылечились от COVID-19. По состоянию на 15 декабря, информирует сайт Минздрава, ныне болеют около 227 тыс. человек.
Накануне было проведено 79 090 тестирований. Среди тех, у кого диагноз подтвердился – 707 несовершеннолетних украинцев и 182 медицинских работника.
Больше всего случаев заражения выявили в Киеве – 1247, на втором месте идет Полтавщина с более чем вдвое меньшим количеством новых инфицирований – 568. Меньше всего их прибавилось в Черновицкой области – 104.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1247;
Винницкая область – 353;
Волынская область – 402;
Днепропетровская область – 267;
Донецкая область – 425;
Житомирская область – 133;
Закарпатская область – 315;
Запорожская область – 456;
Ивано-Франковская область – 159;
Киевская область – 387;
Кировоградская область – 139;
Луганская область – 154;
Львовская область – 273;
Николаевская область – 328;
Одесская область – 364;
Полтавская область – 568;
Ривненская область – 297;
Сумская область – 191;
Тернопольская область – 171;
Харьковская область – 346;
Херсонская область – 155;
Хмельницкая область – 360;
Черкасская область – 394;
Черновицкая область – 104;
Черниговская область – 121
Традиционно, в этой статистике отсутствуют данные о распространении коронавирусной инфекции во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, а также Крыму.
Еще 142 921 гражданина вакцинировали против COVID-19, из них 47 137 получили первую прививку, а 95 784 – вторую. Всего 12 640 221 украинец иммунизирован полностью.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве рассказали, кто в Украине может получить дополнительную прививку против COVID-19. Бустерную дозу можно вводить на 28-90 день после второй.
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