В Украине свыше 8 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 356 человек

Марина Лисничук
Covid
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Коронавирус в Украине – новости 15 декабря

Коронавирус поразил 8109 жителей Украины, а 356 от него умерли за последние сутки. Еще 2280 инфицированных попали в больницы, в то же время 26 307 граждан этот недуг побороли.

В целом в стране уже подтверждено 3 578 557 инфицирований, из которых 91 958 обернулись смертью, однако в 3 259 316 случаев украинцы вылечились от COVID-19. По состоянию на 15 декабря, информирует сайт Минздрава, ныне болеют около 227 тыс. человек.

Накануне было проведено 79 090 тестирований. Среди тех, у кого диагноз подтвердился – 707 несовершеннолетних украинцев и 182 медицинских работника.

Больше всего случаев заражения выявили в Киеве – 1247, на втором месте идет Полтавщина с более чем вдвое меньшим количеством новых инфицирований – 568. Меньше всего их прибавилось в Черновицкой области – 104.

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Данные по COVID-19 в сутки

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1247;

  • Винницкая область – 353;

  • Волынская область – 402;

  • Днепропетровская область – 267;

  • Донецкая область – 425;

  • Житомирская область – 133;

  • Закарпатская область – 315;

  • Запорожская область – 456;

  • Ивано-Франковская область – 159;

  • Киевская область – 387;

  • Кировоградская область – 139;

  • Луганская область – 154;

  • Львовская область – 273;

  • Николаевская область – 328;

  • Одесская область – 364;

  • Полтавская область – 568;

  • Ривненская область – 297;

  • Сумская область – 191;

  • Тернопольская область – 171;

  • Харьковская область – 346;

  • Херсонская область – 155;

  • Хмельницкая область – 360;

  • Черкасская область – 394;

  • Черновицкая область – 104;

  • Черниговская область – 121

Традиционно, в этой статистике отсутствуют данные о распространении коронавирусной инфекции во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, а также Крыму.

Еще 142 921 гражданина вакцинировали против COVID-19, из них 47 137 получили первую прививку, а 95 784 – вторую. Всего 12 640 221 украинец иммунизирован полностью.

Данные по COVID-19 и вакцинации за сутки

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве рассказали, кто в Украине может получить дополнительную прививку против COVID-19. Бустерную дозу можно вводить на 28-90 день после второй.

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Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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