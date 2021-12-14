В Украине свыше 7 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 387 человек

Марина Лисничук
Covid
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Коронавирус в Украине

За прошедшие сутки в Украине добавилось 7283 больных коронавирусом, в то же время 27 130 человек преодолели недуг, а 387 от него умерли. Кроме того, на больничные койки попали 1123 инфицированных.

На вторник, 14 декабря, в стране подтверждено 3 570 448 всех случаев заражения, из которых 3 233 009 выздоровлений и 91 602 смерти. По обновленным данным на сайте Минздрава, активными больными остаются около 246 тыс. жителей.

Накануне было проведено 62 044 тестирования на диагностику болезни. Среди людей, у кого подтвердили COVID-19, оказалось 134 медика и 566 детей.

Больше всего заражений зафиксировали в Киеве – 1066, на Полтавщине – 751, Черкасщине – 602, Донетчине – 541, Запорожье и Одесщине – 405 и 404. А меньше всего в Херсонской области 21.

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Количество новых заражений COVID-19 в стране выросло по сравнению с предыдущими сутками

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 1066;

  • Винницкая область – 100;

  • Волынская область – 365;

  • Днепропетровская область – 299;

  • Донецкая область – 541;

  • Житомирская область – 37;

  • Закарпатская область – 273;

  • Запорожская область – 405;

  • Ивано-Франковская область – 164;

  • Киевская область – 374;

  • Кировоградская область – 153;

  • Луганская область – 144;

  • Львовская область – 169;

  • Николаевская область – 309;

  • Одесская область – 404;

  • Полтавская область – 751;

  • Ривненская область – 246;

  • Сумская область – 144;

  • Тернопольская область – 85;

  • Харьковская область – 177;

  • Херсонская область – 21;

  • Хмельницкая область – 234;

  • Черкасская область – 602;

  • Черновицкая область – 90;

  • Черниговская область – 130

Отметим, что эта статистика не содержит информации об инфицировании COVID-19, смертях, выздоровлениях и вакцинации населения временно оккупированных территорий Донбасса, а также Крыма.

Еще 129 742 украинца получили прививку против коронавируса: 42 956 человек первую, 86 786 – вторую и, соответственно, уже полностью иммунизированы. В целом полный курс вакцинации прошли 12 544 437 граждан.

Случаи коронавируса и количество прививок против него за сутки

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине стало больше регионов "оранжевой" зоны – три, тогда как 12 соответствовали критериям "желтого", а десять – "красного" уровня эпидопасности. Хотя министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что еще две области выйдут из "красной" зоны.

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