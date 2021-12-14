В Украине свыше 7 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 387 человек
За прошедшие сутки в Украине добавилось 7283 больных коронавирусом, в то же время 27 130 человек преодолели недуг, а 387 от него умерли. Кроме того, на больничные койки попали 1123 инфицированных.
На вторник, 14 декабря, в стране подтверждено 3 570 448 всех случаев заражения, из которых 3 233 009 выздоровлений и 91 602 смерти. По обновленным данным на сайте Минздрава, активными больными остаются около 246 тыс. жителей.
Накануне было проведено 62 044 тестирования на диагностику болезни. Среди людей, у кого подтвердили COVID-19, оказалось 134 медика и 566 детей.
Больше всего заражений зафиксировали в Киеве – 1066, на Полтавщине – 751, Черкасщине – 602, Донетчине – 541, Запорожье и Одесщине – 405 и 404. А меньше всего в Херсонской области – 21.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1066;
Винницкая область – 100;
Волынская область – 365;
Днепропетровская область – 299;
Донецкая область – 541;
Житомирская область – 37;
Закарпатская область – 273;
Запорожская область – 405;
Ивано-Франковская область – 164;
Киевская область – 374;
Кировоградская область – 153;
Луганская область – 144;
Львовская область – 169;
Николаевская область – 309;
Одесская область – 404;
Полтавская область – 751;
Ривненская область – 246;
Сумская область – 144;
Тернопольская область – 85;
Харьковская область – 177;
Херсонская область – 21;
Хмельницкая область – 234;
Черкасская область – 602;
Черновицкая область – 90;
Черниговская область – 130
Отметим, что эта статистика не содержит информации об инфицировании COVID-19, смертях, выздоровлениях и вакцинации населения временно оккупированных территорий Донбасса, а также Крыма.
Еще 129 742 украинца получили прививку против коронавируса: 42 956 человек первую, 86 786 – вторую и, соответственно, уже полностью иммунизированы. В целом полный курс вакцинации прошли 12 544 437 граждан.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине стало больше регионов "оранжевой" зоны – три, тогда как 12 соответствовали критериям "желтого", а десять – "красного" уровня эпидопасности. Хотя министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что еще две области выйдут из "красной" зоны.
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