В Украине 4 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 188 человек
За прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 4073 жителей разных областей Украины. Болезнь унесла жизни 188 человек, в то же время 9966 украинцев ее побороли.
На 13 декабря количество всех случаев COVID-19, которые зарегистрировали в стране за период пандемии, достигло 3 563 165, сообщает Министерство здравоохранения (Минздрав). Речь идет про 91 215 смертей, 3 205 879 выздоровлений и 266 тыс. граждан, которые продолжают болеть.
Среди новых инфицированных оказалось 377 детей и 37 медицинских работников. А в больницы попали 1456 пациентов.
Накануне в стране провели 29 677 тестирований на диагностику коронавирусной болезни. Больше всего заражений зафиксировали в Киеве – 570, Одесской области – 394, Волынской – 310, Днепропетровской – 283 и Николаевской – 236. А меньше всего на Луганщине – четыре.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 570;
Винницкая область – 120;
Волынская область – 310;
Днепропетровская область – 283;
Донецкая область – 107;
Житомирская область – 189;
Закарпатская область – 111;
Запорожская область – 130;
Ивано-Франковская область – 146;
Киевская область – 160;
Кировоградская область – 125;
Луганская область – 4;
Львовская область – 186;
Николаевская область – 236;
Одесская область – 394;
Полтавская область – 201;
Ривненская область – 57;
Сумская область – 76;
Тернопольская область – 107;
Харьковская область – 140;
Херсонская область – 21;
Хмельницкая область – 86;
Черкасская область – 225;
Черновицкая область – 61;
Черниговская область – 28
Отметим, что в этой статистике нет данных о заболеваемости COVID-19 во временно оккупированных районах Донетчины, Луганщины и в Крыму.
В Украине прививки против коронавируса получил 53 291 гражданин: 16 551 – первую, а 36 740 – вторую. Полный курс вакцинации прошел уже 12 457 651 украинец.
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Как сообщал OBOZREVATEL, экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов, как и многие другие специалисты, подчеркнул, что Украина прошла пик пандемии, но расслабляться рано. По его словам, в период новогодних праздников заболеваемость COVID-19 все еще будет на высоком уровне.
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