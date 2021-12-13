В Украине 4 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 188 человек

За прошедшие сутки коронавирус диагностировали у 4073 жителей разных областей Украины. Болезнь унесла жизни 188 человек, в то же время 9966 украинцев ее побороли.

На 13 декабря количество всех случаев COVID-19, которые зарегистрировали в стране за период пандемии, достигло 3 563 165, сообщает Министерство здравоохранения (Минздрав). Речь идет про 91 215 смертей, 3 205 879 выздоровлений и 266 тыс. граждан, которые продолжают болеть.

Среди новых инфицированных оказалось 377 детей и 37 медицинских работников. А в больницы попали 1456 пациентов.

Накануне в стране провели 29 677 тестирований на диагностику коронавирусной болезни. Больше всего заражений зафиксировали в Киеве – 570, Одесской области – 394, Волынской – 310, Днепропетровской – 283 и Николаевской – 236. А меньше всего на Луганщине – четыре.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 570;

Винницкая область – 120;

Волынская область – 310;

Днепропетровская область – 283;

Донецкая область – 107;

Житомирская область – 189;

Закарпатская область – 111;

Запорожская область – 130;

Ивано-Франковская область – 146;

Киевская область – 160;

Кировоградская область – 125;

Луганская область – 4;

Львовская область – 186;

Николаевская область – 236;

Одесская область – 394;

Полтавская область – 201;

Ривненская область – 57;

Сумская область – 76;

Тернопольская область – 107;

Харьковская область – 140;

Херсонская область – 21;

Хмельницкая область – 86;

Черкасская область – 225;

Черновицкая область – 61;

Черниговская область – 28

Отметим, что в этой статистике нет данных о заболеваемости COVID-19 во временно оккупированных районах Донетчины, Луганщины и в Крыму.

В Украине прививки против коронавируса получил 53 291 гражданин: 16 551 – первую, а 36 740 – вторую. Полный курс вакцинации прошел уже 12 457 651 украинец.

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Как сообщал OBOZREVATEL, экс-главный санитарный врач Украины Сергей Бережнов, как и многие другие специалисты, подчеркнул, что Украина прошла пик пандемии, но расслабляться рано. По его словам, в период новогодних праздников заболеваемость COVID-19 все еще будет на высоком уровне.