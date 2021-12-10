В Украине свыше 11,3 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 442 человека

Коронавирусом в Украине заболели еще 11 327 человек, а 442 от него умерли за последние сутки. В то же время 24 456 украинцев смогли побороть этот недуг.

По состоянию на 10 декабря количество всех случаев заражения увеличилось до 3 543 684, из них 3 158 426 выздоровлений и 90 343 смерти, почти 295 тыс. граждан до сих пор болеют. Такие данные сообщило Министерство здравоохранения (Минздрав).

Среди тех, кому COVID-19 диагностировали накануне, оказалось 1010 детей и 214 медработников. В больницы госпитализировали 2551 инфицированного.

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Информацию о количестве новых случаев заражения в каждом регионе в Минздраве пообещали предоставить позже.

Напомним: эти данные не содержат сведений об особенностях распространения коронавирусной инфекции во временно оккупированных районах Донетчины, Луганщины и Крыма.

За прошедшие сутки было проведено 71 780 тестирований на выявление инфицирования COVID-19. Еще 157 728 человек получили прививку: 57 253 – первую, 100 475 – вторую.

В настоящее время по меньшей мере 14 млн украинцев (45,2% взрослого населения) вакцинированы против коронавируса одной дозой. Почти 12,3 млн (39,4%) из них – иммунизированы полностью (двумя дозами вакцины).

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санврач Игорь Кузин сообщил, какие четыре области демонстрируют самые плохие темпы по иммунизации населения. Ранее в Минздраве назвали и регионы-лидеры по этому показателю.