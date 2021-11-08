В Украине свыше 13 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки, умерли 473 человека

По состоянию на утро понедельника, 8 ноября, в Украине официально подтвержден 3 088 501 случай коронавирусной инфекции. Обнаружены за прошедшие сутки 13 068 заболевших, из них 790 – дети. Госпитализировали 3 532 пациента.

От COVID-19 в стране умерли уже 72 557 человек (+473 за сутки), выздоровели 2 520 956 (+8 200). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Министерства здравоохранения.

С начала кампании по вакцинации в Украине было привито 11 406 284 человека, из них получили одну дозу – 11 406 282 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 938 053 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). В общей сложности сделано 19 344 335 прививок.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине "желтой" COVID-зоне соответствуют показатели только трех областей, "оранжевой" – шести. Остальные регионы, согласно коронавирусной статистике, "красные".