Коронавирус плюс грипп: врач рассказал об опасности твиндемии в Украине

Твиндемии – эпидемии коронавируса и гриппа в Украине пока не наблюдается. Но одновременное заражение двумя вирусами, которое приводит к более тяжелому течению болезни, вполне возможно.

Такой прогноз в эфире телеканала OBOZREVATEL высказал врач-иммунолог Борис Донской. Он добавил, что не стоит ожидать, что коронавирус, в частности, штамм Омикрон, вытеснит вирус гриппа или наоборот (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).

"Некорректно называть это твиндемией, поскольку эпизодов гриппа все равно на порядок меньше. Да, он есть, да, случаи тоже бывают тяжелыми. Тем не менее случаев гриппа несравнимо меньше в этом году, чем коронавируса и чем могло бы быть", – подчеркнул медик.

Отвечая на вопрос, могут ли эти два вируса вытеснять друг друга, Донской объяснил, что можно говорить только о вытеснении за счет определенных карантинных ограничений.

"Да, между вирусами есть конкуренция. Однако это два разных вируса, поэтому в коинфекции нет ничего удивительного. Эволюционно они вытесняют друг друга, потому что мы меняем поведение, когда заболеем одним из вирусов, мы одеваем маски, мы закрываем авиасообщение с разными странами и снижаем риск распространения всех вирусов", – сказал врач.

"Но человек, который инфицируется двумя, конечно, будет иметь худшее течение", – предупредил он.

Донской добавил, что, "почти вся популяция украинцев чувствительна к Омикрону", поскольку даже "дважды привитые люди легко инфицируются". В то же время он отметил, что этот вариант коронавируса отличается меньшим количеством тяжелых случаев.

Как писал OBOZREVATEL, научные исследования, проведенные в Университете Британской Колумбии (Канада) показали, что штамм Омикрон лучше избегает антител, образующихся после перенесенной болезни, чем образовавшихся вследствие вакцинации.