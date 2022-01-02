Коронавирус можно победить уже в 2022 году, но есть одна помеха, – глава ВОЗ
Во Всемирной организации здравоохранения выразили осторожный оптимизм в отношении того, что 2022 год может стать финальным для преодоления пандемии COVID-19. Для этого странам лишь необходимо уравновесить количество вакцин без накопления в одних государствах и недостатка в других.
Об этом заявил глава ВОЗ доктор Тедрос Адханом Гебрейесу, передает ВВС. Именно неравномерное распределение фармацевтических препаратов от коронавируса позволило ему мутировать до более свирепого штамма Омикрон.
"Чрезмерная забота только о гражданах своей страны и накопление вакцин некоторыми странами подорвали справедливость и создали идеальные условия для появления варианта Омикрон. И чем дольше сохраняется несправедливость, тем выше риски распространения вируса такими способами, которые мы не можем предотвратить или предсказать", – заметил он.
По словам Гебрейесу, в эти дни празднование Нового года значительно сократилось в масштабах, правительства большинства государств пытаются оградить людей от новых случаев. Но никакие запреты системно не ударят по самой сущности COVID-19 пока каждый человек на планете не сможет получить свободный доступ к вакцинации.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, ученые предположили необходимость трижды в год прививаться от коронавируса, чтобы не допустить повторной пандемии.
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