Коронавирус может вызывать поражение нервов роговицы глаза, – исследование

У пациентов с COVID-19, у которых наблюдались неврологические симптомы, были замечены потеря нервных волокон и увеличение количества дендритных клеток на роговице глаза. Исследование провели офтальмологи из госпиталя медицинского факультета Университет Некметтина Эрбакана в Турции.

Об этом говорится в журнале British Journal of Ophthalmology. Отмечается, что неврологические симптомы – головная боль, утомляемость, головокружение, онемение и невропатическая боль. Ученые сканировали роговицы пациентов после прохождения острой фазы COVID-19 (спустя 4 недели). Анализ показал, что роговицы глаз пациентов были повреждены.

"Пациенты с длительным COVID-19 имеют признаки повреждения мелких нервных волокон, что связано с серьезностью длительного коронавируса и невропатических, а также скелетно-мышечных симптомов", – пояснили ученые.

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В исследовании отмечено, что неврологические симптомы продолжали присутствовать на четвертой неделе после окончания острой фазы у 55% участников исследования, а через 12 недель – у 45%.

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