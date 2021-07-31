Коронавирус Дельта обнаружили еще в одном областном центре Украины

В Николаеве обнаружили 4 случая опасного штамма коронавируса Дельта. Трое заболевших, приехали с отдыха из Турции, один из России.

Об этом в Facebook сообщил председатель Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким. По его словам, состояние больных удовлетворительное, они находятся на самоизоляции.

"Как видите, по статистическим данным, каждый день есть не менее 20 случаев заболевания. Поэтому болезнь совсем не утихает, а наоборот. Представители Минздрава отмечают возможную новую волну заболевания уже осенью", – предупредил чиновник.

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Он призвал жителей региона соблюдать карантин, масочный режим в общественных местах, пользоваться антисептиком и придерживаться социальной дистанции.

"Однако наиболее действенный способ защитить себя и окружающих – это вакцинация. Николаевщина имеет возможность вакцинировать 5000 желающих в день", – подчеркнул Ким.

На Николаевщине работает 15 центров массовой вакцинации людей, параллельно с которыми будут функционировать и пункты прививки. Также в регионе работает 24 мобильные бригады и 108 стационарных пунктов прививки.

Отмечается, что в настоящее время в регионе вакцинировано почти 10 процентов населения.

"Мы имеем опыт борьбы с болезнью и полностью готовы к новой волне. Однако медицинское и научное сообщества настаивают на необходимости вакцинации. Это уменьшит нагрузку на медицинскую систему и позволит каждому вакцинированному или не заболеть вообще, или перенести болезнь с меньшими для здоровья рисками", – подчеркнул председатель Николаевской ОГА.

Напомним, ранее на Закарпатье подтвердили два случая штамма Дельта. Его в Украину привезли жители области, которые побывали в Санкт-Петербурге (Российская Федерация). До этого новую мутацию обнаружили в Киеве, это был первый случай. О нем заявила известный врач-инфекционист Ольга Голубовская, которая заподозрила опасную мутацию у пациента из частной клиники. Он тоже вернулся с РФ, течение болезни было очень тяжелое.

Медики говорят, что с начала осени ожидают новую волну коронавируса, связанную с индийским штаммом. Но некоторые даже опасаются, что вспышка может произойти в августе, поскольку многие украинцы сейчас ездят отдыхать в Турцию и Египет, куда снова разрешили летать и россиянам.

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