Корм для собак и новогодние подарки: на что тратили "ковидные" средства в Украине. Расследование

За практически полтора года действия "ковидних" закупок по этой процедуре потратили около 35 млрд грн. Значительная часть из них пошла на товары и услуги, которые к борьбе с пандемией не имеют никакого отношения.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info. Журналисты установили, что отдельные структуры использовали процедуру "ковидних" закупок для покупки топлива, кормов для животных, спортивного инвентаря (боксерских шлемов), новогодних подарков или продуктов питания (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Также регулярно фиксировались факты существенных переплат. Так, в один и тот же период китайские концентраторы OLV-10 покупали и по 30 тыс. грн, и по 60 тыс. грн за единицу.

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В общем Госаудитслужба насчитала нарушений в "ковидних" закупках на 407 млн грн. При этом штраф, предусмотренный за уклонение от торгов, составляет от 25,5 до 51 тыс. грн, а переплаты на торгах доказать почти невозможно. Поэтому санкции несопоставимы с миллионными оборотами.

"Единственное требование к "упрощенным ковидным закупкам" – необходимость обосновать, что закупка действительно нужна для борьбы с пандемией. А дальше, покупай фактически что угодно на любую сумму", – говорится в сюжете.

В то же время список лекарств и оборудования, разрешенных правительством для закупки по "ковидной" процедуре, пришлось ждать в течение двух месяцев. Это привело к потере времени для подготовки к новой волне пандемии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о "ковидных" закупках.

Документ разрешил закупать по упрощенной процедуре лекарственные средства, вакцины или другие медицинские иммунобиологические препараты, расходные материалы для оказания медицинской помощи больным и медицинские изделия для вакцинации от COVID-19, медицинское оборудование для учреждений здравоохранения, оказывающих помощь пациентам с COVID-19, системы снабжения медицинских газов.

С одной стороны, упрощенная процедура была нужна, чтобы оперативно обеспечивать больницы. Однако со временем, когда появилась возможность заранее покупать транспорт, медицинские костюмы, средства защиты, благодаря этим правилам появилась возможность злоупотреблений и покупки дорогого и некачественного товара.