Комбинированная прививка AstraZeneca-Pfizer повышает уровень антител к COVID – исследование

Комбинированная прививка AstraZeneca и Pfizer повысила уровень нейтрализующих антител в организме человека в шесть раз по сравнению с двумя дозами AstraZeneca. В ходе анализа использовались различные комбинации от двух одинаковых вакцин к двум различным, введенным в разном порядке.

Как сообщил Reuters, влияние комбинирования вакцин изучали в Южной Корее при участии 499 медиков-волонтеров. Из них 100 получили смешанные дозы, 200 – две дозы вакцины от Pfizer, 199 – две дозы вакцины от AstraZeneca.

Ученые отметили, что в каждом случае организм выработал нейтрализующие антитела, препятствующие проникновению вируса в клетки и его репликации, а результат смешанной дозы оказался аналогичным результату двух инъекций препарата Pfizer.

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Журналисты также упоминают другое исследование, которое было проведено месяцем ранее в Великобритании. Там также смешивали вакцины, чтобы определить наиболее эффективную комбинацию препаратов. Выяснилось, что последовательность уколов AstraZeneca-Pfizer показала лучший Т-клеточный ответ и более высокий уровень антител к коронавирусу, чем обратная последовательность.

Это не первые попытки изучить возможность смешивать вакцины против коронавирусной инфекции различных производителей. По мнению медиков, подобрав наиболее продуктивную комбинацию можно будет повысить защиту организма от вируса и "найти страховку" на тот случай, если тот или иной препарат в пункте вакцинации закончился и в ближайшее время его поставок не будет.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине разрабатывается инструкция для смешивания вакцин против коронавирусной инфекции. Национальная группа экспертов уже дала добро.