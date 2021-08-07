Комаровский рассказал, что нужно для получения точного результата теста на COVID-19

Украинцы ранее пожаловались на несовершенность тестов, которыми диагностируют заражение коронавирусом. Так, большинство дают около трети ложноположительных или же ложноотрицательных результатов.

По словам доктора Евгения Комаровского, универсально такого "прибора" нет, а точность существующих зависит от того, как отбирают материал и других факторов. В своем Instagram он рассказал, что нужно делать для получения правильного результата теста на COVID-19.

По совам врача, на сегодня наиболее точным является тест, который делают методом полимеразной цепной реакции (ПЦР-тест). В этом случае материал для исследования должны отбирать только подготовленные люди, которые смогут правильно палочкой сделать мазок и получить клетки слизистой оболочки дыхательных путей, в которых размножается вирусная инфекция.

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"Если при заборе материала вам просто нежно и бережно повозили ватной палочкой внутри носа, то не стоит ожидать достоверных результатов. Если вам даже больно не было, то это означает, что тест вы сдали зря", – пояснил Комаровский.

Он подчеркнул, что при заборе материала слизистую нужно буквально поцарапать, очень сильно прижать к ней палочку и провернуть.

"В противном случае правдивого результата можете не ждать", – добавил врач.

Напомним: ПЦР-исследование показывает наличие/отсутствие в организме человека ДНК или РНК вируса. Материал для исследования отбирают медицинские работники или представители мобильных медицинских бригад. В Центре общественного здоровья Минздрава отметили, что они обязательно должны быть в средствах индивидуальной защиты.

Анализы сдавать лучше утром, сразу после ночного сна. Перед прохождением ПЦР-тестирования пациенту не рекомендуется:

За 6 часов

употреблять лекарственные средства для орошения ротоглотки;

использовать препараты для рассасывания.

За 3-4 часа

жевать резинку или конфеты;

чистить зубы, полоскать горло или рот;

есть ли пить;

курить.

Для отбора биологического материала у медицинских работников должны быть:

стерильные тампоны из дакрона или вискозы или универсальные зонды;

шпатель;

транспортный эппендорф (пробирка) со средой;

инструмент для маркировки биологического материала;

направление на лабораторное тестирование;

пакеты для направления и контейнера с биологическим материалом.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые из университета Ливерпуля провели эксперимент с экспресс-тестом на антиген к коронавирусу, минеральной и подслащенной газированной водой. Тест показал наличие в напитках COVID-19, специалисты пока не определили, почему так происходит.