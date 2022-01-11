Количество умерших от COVID-19 в Польше превысило 100 тыс. человек

Марина Лисничук
Covid
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Количество умерших от COVID-19 в Польше превысило 100 тыс. человек

В Польше общее количество случаев коронавируса, которые завершились смертью инфицированных, пересекло отметку в 100 тысяч. Только за последние сутки там подтвердили почти полтысячи летальных исходов.

Об этом заявил министр здравоохранения Адам Недзельски. Его слова цитирует местное издание rynekzdrowia.pl (чтобы посмотреть графики, доскролльте новость до конца).

"Сегодня мы можем сказать, что это еще один печальный день, особенно потому, что мы преодолели отметку в 100 тысяч смертей от COVID-19", – подчеркнул глава польского Минздрава.

Отмечается, что за последние 24 часа в стране было зарегистрировано 11 400 случаев заражения коронавирусом и 493 смерти в результате его осложнений.

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График роста смертей от COVID-19 в Польше

По данным Worldometers, которое собирает информацию с разных стран, общее количество летальных исходов из-за COVID-19 в Польше немного ниже – 99,8 тысячи.

График ежедневного прироста смертей от COVID-19 в Польше

Всего там выявили 4,2 млн заражений, в 3,7 млн случаев люди вылечились. Активными больными остаются около 387 тысяч человек.

Данные по коронавирусу в Польше

Согласно информации на портале Gedi Visual, в Польше против коронавируса двумя дозами вакцины иммунизировали свыше 21,2, млн жителей, что составляет 56,2% населения.

Данные о вакцинации против COVID-19 в Польше

Как сообщал OBOZREVATEL, лидерами по приросту смертей от коронавируса накануне стали США и Россия, где обнаружили более 700-1000 летальных исходов. В общем в мире количество смертей от COVID-19 превышает 5,5 млн.

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