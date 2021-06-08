Когда в Украине введут COVID-сертификаты: в Кабмине назвали сроки

Ольга Липич
Ольга Липич
Covid
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Сертификат вакцинации

Украина введет цифровые COVID-сертификаты через 10-14 дней после того, как это сделает Евросоюз. Страна технологически была готова к этому полтора месяца назад.

Об этом министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов сообщил в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, Европа меняет свои требования к документу.

Немчинов рассказал, что сертификаты будут содержать полную информацию не только о вакцинации, но и о негативных тестах ПЦР и выздоровлении от COVID-19. Документы будут выдаваться как в электронной, так и в бумажной форме, и будут содержать QR-код.

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"Для того, чтобы они начали действовать, их должны утвердить в Европе. Это простой вопрос. Утвердит Европа – и мы сможем в течение 10-14 дней утвердить у нас. После этого можно будет вводить. Мы технологически к этому были готовы еще полтора-два месяца назад. Но ЕС меняет свои требования при утверждении ковидного сертификата", – отметил Немчинов.

Он уточнил, что согласно требованиям Европы, он будет нуждаться в достаточно серьезных подзаконных актах, чтобы получить доступ к тем или иным реестрам.

Напомним: 1 июня семь стран Европейского Союза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации. Такой документ можно получить в Болгарии, Дании, Германии, Греции, Польше, Хорватии и Чехии.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • сертификаты вакцинации против COVID-19 могут быть запущены в Украине к 1 июля 2021 года, рассказали в Минздраве. Они будут содержать данные о прививках, сделанных негативных ПЦР-тестах или выздоровлении.

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