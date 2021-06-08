Когда в Украине введут COVID-сертификаты: в Кабмине назвали сроки
Украина введет цифровые COVID-сертификаты через 10-14 дней после того, как это сделает Евросоюз. Страна технологически была готова к этому полтора месяца назад.
Об этом министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов сообщил в эфире телеканала "Украина 24". По его словам, Европа меняет свои требования к документу.
Немчинов рассказал, что сертификаты будут содержать полную информацию не только о вакцинации, но и о негативных тестах ПЦР и выздоровлении от COVID-19. Документы будут выдаваться как в электронной, так и в бумажной форме, и будут содержать QR-код.
"Для того, чтобы они начали действовать, их должны утвердить в Европе. Это простой вопрос. Утвердит Европа – и мы сможем в течение 10-14 дней утвердить у нас. После этого можно будет вводить. Мы технологически к этому были готовы еще полтора-два месяца назад. Но ЕС меняет свои требования при утверждении ковидного сертификата", – отметил Немчинов.
Он уточнил, что согласно требованиям Европы, он будет нуждаться в достаточно серьезных подзаконных актах, чтобы получить доступ к тем или иным реестрам.
Напомним: 1 июня семь стран Европейского Союза начали выдавать цифровые сертификаты вакцинации. Такой документ можно получить в Болгарии, Дании, Германии, Греции, Польше, Хорватии и Чехии.
Как сообщал OBOZREVATEL:
сертификаты вакцинации против COVID-19 могут быть запущены в Украине к 1 июля 2021 года, рассказали в Минздраве. Они будут содержать данные о прививках, сделанных негативных ПЦР-тестах или выздоровлении.
Премьер-министр Денис Шмыгаль добавил, что COVID-сертификаты в Украине действительно могут давать населению определенные бонусы, например, возможность свободно путешествовать и работать.
В то же время введение сертификатов или паспортов вакцинации в Украине может столкнуться с рядом проблем. В частности, с проблемой непризнания их в Евросоюзе. Такое мнение озвучил врач-инфекционист Виктор Петров.
Тем временем в ЕС заверили, что введение "паспортов вакцинации" не повлияет на безвиз с Украиной.
В Украине готовы проработать с Еврокомиссией признание в ЕС украинских сертификатов вакцинации после их разработки.
Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.