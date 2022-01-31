Когда в Дії будет доступен сертификат о бустерной COVID-вакцинации: ответ Минцифры

В Министерстве цифровой трансформации сообщили, что сертификат о вакцинации бустерной дозой препаратом против COVID-19 может быть доступен уже до конца текущей недели. Это произойдет при условии завершения всех технических работ.

Чтоб сгенерировать такой COVID-сертификат, граждане должны будут подать соответствующий запрос в приложении Дія. Об этом сообщает издание "РБК-Украина".

"Бустерная доза вакцины будет отражена в имеющихся внутреннем и международном сертификате. Генерирование сертификата будет происходить по такому же алгоритму, как и сейчас", – рассказали в ведомстве.

После того как человек отправит запрос на обновление данных в приложении, новый COVID-сертификат будет сгенерирован, в частности, в нем начнет отображаться третья доза вакцины.

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Кроме того, в обновленном сертификате о вакцинации будет изменен срок его действия на 270 дней.

Напомним, бустерную дозу вакцины от коронавирусной болезни необходимо вводить как минимум через полгода после прохождения полного курса вакцинации. Для людей с ослабленным иммунитетом этот срок составляет три месяца после дополнительной дозы.

В чем разница между дополнительной дозой и бустерной

Дополнительную прививку от коронавируса делают для того, чтобы обезопасить тех людей, которых (из-за состояния здоровья) вакцины защищают менее эффективно. Например, это касается пациентов с онкологией, ВИЧ/СПИДом или иммунодефицитом. То есть благодаря уколу удается достичь такого уровня защиты организма, который здоровые люди получают благодаря двум дозам COVID-препарата.

Но не следует путать ее с бустерной дозой. Ее рано или поздно нужно будет сделать всем украинцам – чтобы продолжить действие вакцины и усилить иммунный ответ организма, который со временем снижается.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский президент Владимир Зеленский анонсировал расширение программы єПідтримка. В частности, пожилым людям разрешат тратить "тысячу за вакцинацию" на оплату коммунальных услуг, а за бустерную прививку будут платить еще 500 гривен.