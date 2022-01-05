Когда и как можно будет получить сертификат в Дії о вакцинации бустерной дозой: детальное разъяснение

Привитые бустерной дозой вакцины от коронавируса украинцы смогут получить новый COVID-сертификат в конце января. До тех пор, все, кто получил бустерную дозу, смогут пользоваться "зеленым" сертификатом о полном курсе вакцинации.

Процедура получения COVID-сертификата о бустерной дозе ничем не будет отличаться от того, как создаются сертификаты о выздоровлении или вакцинации. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства здравоохранения Украины.

Чтобы получить цифровой документ, подтверждающий бустерную вакцинацию, достаточно отправить запрос на портале или в приложении Дія не раньше последних чисел января. Срок действия нового документа будет составлять 270 дней.

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Кроме COVID-сертификата украинцы, получившие бустерную дозу, смогут получить Международное свидетельство о вакцинации. Его можно получить по месту вакцинации или у семейного врача. Этот документ, как и COVID-сертификат, будет действовать 270 дней.

Напомним, за сутки, 4 января, в Украине бустерную дозу вакцины от COVID-19 получили 1843 человека. Стоит отметить, что пока в стране бустерные вакцины разрешены для людей в возрасте 60 лет и более.

Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty/Pfizer. Вводить их будут по следующим схемам:

первые две дозы Moderna или Pfizer + бустер Moderna или Pfizer;

первые две дозы AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna или Pfizer;

первые две дозы CoronaVac + бустер Pfizer;

первые две дозы по смешанной схеме + бустер Moderna или Pfizer.

При отсутствии м-РНК-вакцин для бустерной дозы можно использовать любую вакцину, разрешенную в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине изменили правила комбинирования вакцин против коронавирусной болезни. Речь идет о схемах использования различных препаратов для основного курса прививок от COVID-19. Отныне препарат CoronaVac компании Sinovac Biotech можно совмещать с AstraZeneca, Moderna или Comirnaty от Pfizer/BioNTech.

Напомним, 13 декабря стало известно, что министр здравоохранения Виктор Ляшко подписал приказ, согласно которому в Украине разрешат прививать третьей дозой вакцины от COVID-19 людей с ослабленным иммунитетом. Однако в этом случае не идет речь о бустерной дозе.

В чем разница между бустерной и дополнительной дозами?

Дополнительную прививку от коронавируса делают для того, чтобы обезопасить тех людей, которых (из-за состояния здоровья) вакцины защищают менее эффективно. К примеру, это касается пациентов с онкологией, ВИЧ/СПИД или иммунодефицитом. То есть благодаря уколу удается достичь такого уровня защиты организма, который здоровые люди получают благодаря двум дозам COVID-препарата.

Но не следует ее путать с бустерной дозой. Ее рано или поздно нужно будет сделать всем украинцам – чтобы продлить действие вакцины и усилить иммунный ответ организма, который со временем снижается.