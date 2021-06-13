Когда делать вторую прививку CoronaVac: врач дал объяснение

Интервал между первой и второй дозой прививки от COVID-19 определяется производителем вакцины. При соблюдении рекомендуемого "коридора" производитель гарантирует ее эффективность на указанном уровне.

Если эти интервалы нарушаются, производитель не дает никаких гарантий, но это не значит, что вакцина не будет действовать. Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказал врач-иммунолог Борис Донской.

По его словам, если вторая доза вакцины была введена с соблюдением "коридора", определенного производителем, нет принципиальной разницы, в какой именно день состоялась вторая прививка. Она будет одинаково эффективной. "В тех пределах, которые дает производитель, вакцина показывает свою эффективность, так как в этих пределах он испытал ее", – пояснил медик.

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"После этой точки он на себя не берет обязательств, потому что он этого просто не исследовал. Скорее всего, будет все то же, но для того, чтобы он это утверждал, он должен провести отдельное дорогостоящее исследование", – сказал врач.

В этом контексте он привел аналогию. "Производитель вам гарантировал, что пакетик сока должен храниться 28 дней. Скажите, на 29-й день вы точно знаете, что он испортился? Скорее всего, нет. Но продавать и рекомендовать его к употреблению производитель уже не имеет права".

"Нарушение интервалов ни в коем случае не одобряется, и никто не может рекомендовать нарушать, но нарушение не значит, что вакцина не будет эффективной", – отметил Донской.

Напомним, на сайте Минздрава Украины указаны следующие рекомендованные интервалы между двумя дозами вакцин:

AstraZeneca (Covishield) – 12 недель или дольше

CoronaVac (Sinovac Biotech) – 14-28 дней

Pfizer-BioNTech – 21 день

Novavax – 21 день.

Напомним, OBOZREVATEL обнародовал пошаговую инструкцию, как получить прививку от коронавируса в Киеве без очереди. Вскоре возможность такой записи появится у жителей других городов.