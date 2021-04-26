Кличко сказал, когда могут отменить локдаун в Киеве

Локдаун в Киеве могут отменить уже с 30 апреля, на днях комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС) будет рассматривать такой вопрос.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" на ICTV сказал мэр столицы Виталий Кличко. Он отметил, что жесткие ограничения уже дали результат (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В среду, 28 апреля, будет заседать комиссия по ТЭБ и ЧС. Она примет решение, учитывая эпидемиологическую ситуацию. Мы не исключаем ослабление введенных ограничений", – сказал городской глава.

При этом он подчеркнул, что расслабляться еще рано, потому что остается много рисков.

"Все чаще умирают не только пожилые люди, но и молодые. Только на прошлой неделе в Киеве от осложнений болезни умерло более 300 человек", – пояснил мэр.

Кроме того, Кличко добавил, что локдаун – это вынужденный шаг, и потери несут не только представители среднего и малого бизнеса, но и сам город.

"Только в первом квартале этого года столица недополучила уже более 2,5 млрд грн в бюджет. Но нам нужно всем бороться с распространением болезни, потому что главное – сохранить здоровье и жизни людей", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Пасху в Киеве будут усилены карантинные меры. Также могут запретить проводить богослужения.