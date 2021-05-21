Кличко заявил, что использует свои связи, чтобы купить вакцину против COVID-19 в Киев

Дарья Дурова
Дарья Дурова
Covid
2 минуты
790
Виталий Кличко

Местные власти и центр должны объединяться и помогать друг другу для противодействия пандемии. В связи с этим Киев решил за собственный бюджет докупить вакцину против COVID-19. Кроме того, мэр столицы Виталий Кличко использует собственные связи для организации поставок.

Об этом городской глава сообщил в прямом эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Оно транслировалось вечером в пятницу, 21 мая, на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Документ о вакцинации в Киеве

Мэр Киева отметил, что в связи с вызовами, которые принес коронавирус, "нужно объединять усилия".

"Мы понимаем, что в стране создан "ковидный" фонд, мы понимаем, что в бюджете недостаточно денег... в очереди стоят и в других, даже в развитых, странах – как Германия, Австрия, Франция. У них также срыв поставок вакцины", – отметил Кличко.

В этой ситуации "город также дает свои деньги" на вакцину. "Я использую свои связи, чтобы получить поставки", – добавил мэр украинской столицы.

Он добавил, что такая инициатива "раздражает тех людей, которые рассматривают вопрос в политической плоскости".

Кличко в студии "Свободы слова Савика Шустера"

Предлагаем посмотреть трансляцию программы:

Как ранее писал OBOZREVATEL:

disclaimer_icon

Важно: автор этого контента может не иметь медицинского или научного образования. Этот контент не проверяется врачом на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторый контент может содержать информацию о лечении или использовании лекарственных препаратов, которую можно использовать только посоветовавшись с врачом. Obozrevatel не поддерживает какой-либо конкретный продукт, услугу или лечение.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаКиевСвобода слова Савика ШустераВакцинация в Украине и миреКоронавирусНовости Киева и Киевской областиВакцина от коронавирусаВиталий КличкоСавик Шустер