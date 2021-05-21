Кличко заявил, что использует свои связи, чтобы купить вакцину против COVID-19 в Киев
Местные власти и центр должны объединяться и помогать друг другу для противодействия пандемии. В связи с этим Киев решил за собственный бюджет докупить вакцину против COVID-19. Кроме того, мэр столицы Виталий Кличко использует собственные связи для организации поставок.
Об этом городской глава сообщил в прямом эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Оно транслировалось вечером в пятницу, 21 мая, на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Мэр Киева отметил, что в связи с вызовами, которые принес коронавирус, "нужно объединять усилия".
"Мы понимаем, что в стране создан "ковидный" фонд, мы понимаем, что в бюджете недостаточно денег... в очереди стоят и в других, даже в развитых, странах – как Германия, Австрия, Франция. У них также срыв поставок вакцины", – отметил Кличко.
В этой ситуации "город также дает свои деньги" на вакцину. "Я использую свои связи, чтобы получить поставки", – добавил мэр украинской столицы.
Он добавил, что такая инициатива "раздражает тех людей, которые рассматривают вопрос в политической плоскости".
Предлагаем посмотреть трансляцию программы:
Как ранее писал OBOZREVATEL:
на 21 мая в Киеве уже более 107 тысяч жителей были привиты первой дозой вакцины от COVID-19. Более 6 500 киевлян получили вторую дозу.
Киевский городской совет стал первым в Украине, который выделил средства на закупку вакцины от коронавируса.
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