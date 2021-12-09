Китай разрешил использование 'коктейля' из антител для лечения COVID-19: что известно о препарате

Регулирующий орган Китая в области медицинских товаров 8 декабря одобрил использование против коронавируса "коктейля" из нейтриализирующих антител BRII от компании Brii Biosciences. Это первый препарат такого типа против этого заболевания, использовать который разрешили в стране.

В большинстве, им предлагают лечить COVID-19 у взрослых и подростков, чтобы избежать риска госпитализации, смерти. Об этом со ссылкой на китайское Национальное управление медицинских продуктов передает Reuters.

По словам ученых, комбинация антител BRII-196 и BRII-198 на 78% снижает риск попадания инфицированного на больничную койку. А еще смертности у не госпитализированных пациентов с подтвержденным коронавирусом и высокой вероятностью развития тяжелого заболевания. Такими были результаты третей стадии клинических испытаниях "коктейля".

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В Китае лекарство от дочерней компании Brii Bio было одобрено для лечения легкой и средней тяжести коронавируса с высоким риском прогрессирования болезни вплоть до госпитализации или смерти. А именно у взрослых и несовершеннолетних в возрасте 12-17 лет.

Еще до одобрения, по состоянию на 5 ноября, препарат использовали для лечения почти 700 пациентов на фоне местных вспышек заболевания в стране.

Представители Brii Bio также подали заявку на использование "коктейля" антител в экстренных случаях и для лечения COVID-19 в США, где были одобрены аналогичные продукты от Regeneron Pharmaceuticals и Eli Lilly.

Как сообщал OBOZREVATEL, исследователи из Гонконга заявили, что разработали первую в мире нержавеющую сталь, способную полностью нейтрализовать COVID-19 в течение нескольких часов. По словам ученых, часть этого материала можно добавлять в сплав других и внести таким образом огромный вклад в борьбу с пандемией.