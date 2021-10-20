Кислорода нет. Но вы держитесь!

Евгений Истребин
Евгений Истребин
Covid / Мнения
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701
Кислорода нет. Но вы держитесь!

Кислорода НЕТ, но вы держитесь !!!

Это какой-то тотальный треш. Вчера СНБО на имя Шмыгаля отправило срочное письмо про критическую ситуацию с поставками кислорода в связи с его резким ростом потребления, плюс ожидаемым плановым ремонтом нескольких производителей кислорода.

Кислорода нет. Но вы держитесь!
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Данные факты подтверждает пост одной из больниц в Николаевской области (Вознесенская ЦРЛ), которая опубликовала письмо от поставщика кислорода ТОВ Криогенсервис, уведомившего о временном прекращении поставок.

Кислорода нет. Но вы держитесь!
Кислорода нет. Но вы держитесь!

Второй год пандемии, и тут вдруг неожиданно оказывается, что график планового ремонта производителей кислорода не согласован, и в больницах начинается просто паника.

Как там Зеленский говорил? "Больничная система готова к ковиду". Угу, заметно. Очень заметно!!!!

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Источник:Facebook Евгения Истребина

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