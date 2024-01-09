Киевлянам рекомендуют вернуться к масочному режиму в местах скопления людей: названа причина

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает продолжить соблюдение масочного режима и социальной дистанции во избежание заражения COVID-19. Именно поэтому жителям Киева рекомендуют вернуться в масочному режиму в местах скопления людей для уменьшения риска заражения.

Видео дня

Об этом сообщил первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает пресс-служба КГГА. За первую неделю 2024 года в столице гриппом и ОРВИ, в частности COVID-19, заболело более 10 тыс. человек.

"Соответствующее заявление генеральный директор ВОЗ сделал после того, как во многих странах в течение нескольких недель росло количество респираторных заболеваний, вызванных COVID-19, гриппом и другими патогенами. В Киеве этот вопрос тоже актуален. Ведь еженедельно фиксируются новые случаи заболевания коронавирусом. Среди пациентов , которые госпитализированы, есть и тяжелые пациенты", – уточнил Поворозник.

Он подчеркнул, что киевлянам целесообразно вернуться в масочный режим в местах скопления людей для уменьшения риска заражения.

Со своей стороны в пресс-службе КГГА уточнили, что в столице за первую неделю 2024 года зарегистрировано 10 252 новых случая заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19. В столичные медучреждения за последнюю неделю госпитализированы 283 человека, в том числе 196 детей.

Также коронавирусом заболел 481 человек, в том числе 40 детей до 17 лет. Госпитализированы 112 человек, из которых 61 ребенок. В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 9 взрослых пациентов. На прошлой неделе зарегистрировано 10 летальных исходов среди взрослых.

Как сообщал OBOZ.UA, в Испании в период рождественских праздников резко увеличилось количество случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, а также грипп. Поэтому несколько регионов страны объявили о восстановлении некоторых карантинных правил.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!