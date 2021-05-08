Киев снова стал лидером по заражению COVID-19 в Украине

В Киеве за прошедшие сутки, 7 мая, официально подтвердили еще 753 случая коронавирусной болезни.

Такие данные обнародованы пресс-службой Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Всего в городе инфицировано уже 197 968 киевлян, в области – 119 980.

За минувшие сутки умерли еще 37 человека (за все время пандемии – 4 750), выздоровели всего 126 618 человек.

Отметим, что Киев стал лидером по заболеваемости COVID-19 за сутки. Также в пятерку попали Днепропетровская область (668), Харьковская (623), Донецкая (569) и Львовская (478) области.

Прививки против коронавируса в Киеве получили 5032 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро субботы, 8 мая, в Украине официально подтверждено 2 114 138 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8710 – выявлено за минувшие сутки.