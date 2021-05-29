Киев снова стал лидером по заражению COVID-19 в Украине: статистика по областям

В Киеве за прошедшие сутки, 28 мая, официально подтвердили еще 377 случаев коронавирусной болезни. Кроме того, наибольшее количество зараженных зарегистрировано в Днепропетровской, Львовской, Киевской и Запорожской областях.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины. Всего в столице инфицировано уже 206 278 киевлян.

Так, за последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса зафиксировано в Киеве (377), Днепропетровской (261), Львовской (231), Киевской (197) и Запорожской (170) областях. Таким образом столица стала лидером по заболеваемости COVID-19.

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Отметим, что по состоянию на 29 мая всего в Украине официально подтверждено 2 199 769 случаев коронавирусной инфекции. Из них 3 096 – обнаружены за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 50 388 человек (+156 за сутки), выздоровели 2 030 415 (+10 199 за сутки).

Напомним, в трех городах Украины с 29 мая откроют первые пилотные центры массовой вакцинации против коронавируса. Они начнут работу в Киеве, Львове и Одессе. Центры на выходных будут принимать граждан, которые записались в очередь через приложение Дія или контакт-центр Минздрава, а в приоритете – граждане пожилого возраста.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, ведущий врач-инфекционист Минздрава Ольга Голубовская оценила вероятность новой волны COVID-19 в Украине и назвала возможные сроки.