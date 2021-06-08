Киев снова стал лидером по заболеваемости COVID-19 в Украине

В Киеве 7 июня зарегистрировали 700 новых случаев COVID-19. Всего в Украине за прошлые сутки болезнь подтвердили у 1602 граждан.

Как сообщили в пресс-службе Министерства охраны здоровья Украины, наибольшее количество подтвержденных случаев зафиксировано в Киеве (700), Запорожской (92), Киевской (79), Донецкой (73) и Харьковской (66) областях.

Среди новых больных – 95 детей и 94 медработника. В медучреждения госпитализировали 483 человека, летальных случаев – 118. На утро 8 июня общее количество заражений достигло 2 216 654 человека, выздоровели – 2 101 722.

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В стране за сутки прививку от коронавируса сделали 43 137 гражданам, из них 7 133 – в Киеве.

Напомним, по состоянию на вторник, 8 июня, коронавирусом в Украине и мире заразились почти 174,4 млн человек. За минувший день выявили 310 795 новых инфицированных, умерли еще 7885. Всего от болезни скончались почти 3,8 млн пациентов. При этом выздоровели свыше 157 млн.

Как говорят данные портала Worldometers, за сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии (87 345), Бразилии (38 750) и Аргентине (22 195).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве на выходных, 5-6 июня, прививку от COVID-19 смогли сделать 8262 человек.