Киев побил рекорд по числу новых случаев и смертей от COVID-19 за сутки

Киев снова побил рекорд по количеству новых случаев и смертей от коронавирусной инфекции. За минувшие сутки, 2 ноября, заболели 2 024 человека, при этом умерли 69 зараженных.

Согласно данным, опубликованным на сайте Министерства здравоохранения Украины, это наибольший показатель за сутки по стране. Следом в статистике оказались Днепропетровская область – 1 935 больных и Одесская область – 1 858 больных.

При этом большое количество летальных случаев зафиксировали также в Черкасской и Одесской областях – по 46 новых смертей.

Тем временем утром 3 ноября в столице начался марш "антивакцинаторов". Люди собрались в Правительственном квартале, чтобы провести марш за права. Активисты перекрыли несколько улиц. Около 08:00 под стены Верховной Рады пришли несколько сотен человек, далее продолжали подтягиваться еще участники. Большинство было без защитных масок, не соблюдало дистанцию.

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Напомним, что с 1 ноября в Киеве ввели усиленные карантинные ограничения из-за попадания столицы в "красную" зону. На улицах, в транспорте, ТРЦ и других заведениях у людей стали проверять наличие документов о вакцинации или отсутствии COVID-19.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, за подделку сертификата о вакцинации в Украине будут жестко наказывать многотысячными штрафами и тюрьмой до 3-х лет. Уголовная ответственность грозит не только изготовителям "липовых" документов, но и обычным украинцам, которые купят и будут использовать фейковый COVID-сертификат.