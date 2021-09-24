Киев и восемь областей Украины соответствуют 'оранжевой' зоне карантина: какая ситуация с COVID-19

В Украине продолжает расти число инфицированных коронавирусной инфекцией. И хотя официально все регионы страны пребывают в "желтой" зоне, восемь областей, в том числе Киев, уже несколько дней демонстрируют показатели "оранжевой" зоны.

Так, согласно статистике Минздрава, на сегодня, 24 сентября, худшая ситуация с уровнем заболеваемости сложилась в Луганской (411), Черновицкой (382), Харьковской (262) и Херсонской (218) областях. Там резкий рост выявленных случаев COVID-19 наблюдается уже вторые сутки подряд.

Также в "оранжевую" зону попали: Донецкая (198), Днепропетровская (159), Киевская (129), Николаевская (124), Киев (166). При этом в ведомстве отметили, что нормальным уровнем заболеваемости считается 75 человек на 100 тысяч населения.

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Также, области демонстрируют неутешительные показатели динамики госпитализаций больных коронавирусной инфекцией. Наихудшая ситуация на сегодняшний день складывается в Черкасской области. Там данный показатель составляет 147,1% от нормы Минздрава.

Сложная ситуация связанная с госпитализацией больных коронавирусом также фиксируется в Донецкой (88,8%), Харьковской (54,5%), Херсонской (52,1%), Киевской (52,4%), Днепропетровской (55,7%), Волынской (51%) областях и в городе Киев (52%).

Наибольшая загруженность коек с кислородом регистрируется в Черновицкой области (62,5%), Харьковской (54%), Ивано-Франковской (51,2%) областях.

Наиболее спокойная ситуация отмечена в Кировоградской области и на Закарпатье. Там число заболевших на 100 тысяч населения 38 и 48 человек соответственно.

Низкий показатель госпитализации зафиксирован в Винницкой (0,9%), Черниговской областях (11,1%).

Низкая загруженность коек с кислородом отмечена в Кировоградской области (9,4), Полтавской области (16,1) и на Закарпатье (15,7%).

Всего в Украине за прошлые сутки зарегистрировано 9 058 случаев заражения. Из них инфекцию подхватили 849 детей и 137 медработников. Об этом сообщает Минздрав.

Госпитализировали – 2 060 человек; выздоровели – 2 415 человек.

За последние 24 часа от вируса скончались 140 граждан Украины.

За все время пандемии коронавирусной инфекции в Украине заболело – 2 379 483 человек.

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