Карантин в Украине может продлиться еще 3-4 года, – экс-глава Минздрава

Екатерина Белоброва
Екатерина Белоброва
Covid
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Карантин в Украине может продлиться еще 3-4 года, – экс-глава Минздрава

Отмена масочного режима и других противоэпидемиологических мер в Украине может быть объявлена только после вакцинации 75% населения. Если же темпы получения иммунизации будут оставаться медленными, то карантин продлится 3-4 года.

Об этом рассказала бывшая министр по здравоохранению Зоряна Скалецкая, занимавшая этот пост с 2019 по 2020 год, в эфире телеканала "Украина 24". Она указала, что введение в регионах Украины режима "красной" зоны сыграло положительную роль.

"Введение "красной" зоны вынудило массово обращаться в пункты вакцинации. Темпы защиты населения путем иммунизации выросли до рекордных высот. Однако можем ли мы рассчитывать, что такие цифры, как 300 тысяч доз в день, сохранятся, такой вопрос стоит", – указала она.

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Также Скалецкая отметила, что снятие "красного" режима, к чему прибегнет Минздрав в обозримом будущем, может послужить для украинцев сигналом, что "можно расслабиться". И это, естественно, ухудшит положение, поскольку даже сейчас в Украине достаточно много людей, которые продолжают колебаться в принятии решении о вакцинации.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине ожидается новая "вспышка" коронавируса, который придется на вторую половину ноября.

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