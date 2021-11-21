Канада позволит свободный въезд для иммунизированных вакциной CoronaVac

Люди, прошедшие полный курс иммунизации против коронавируса вакциной CoronaVac от китайской фармкомпании Sinovac Biotech, смогут свободно путешествовать в Канаду. В частности, им не придется проходить обязательный карантин после въезда в страну.

Расширить список разрешенных для этого препаратов должны 30 ноября. Об этом сообщило Агентство общественного здоровья на сайте канадского правительства.

Отмечается, что в список также будет включен еще один китайский препарат для прививок против COVID-19 – Sinopharm, и индийский – Covaxin.

При этом со следующего года в Канаде намерены отменить большинство исключений относительно въезда в условиях пандемии без подтверждения вакцинации. Пока они распространяются на международных студентов, родственников близких канадцев и постоянных жителей страны.

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Сегодня в Канаде официально признаны четыре вакцины для прививок против COVID-19: Pfizer&BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. Иностранцам, полностью иммунизированным одной из них, в страну разрешают въезжать в условиях выполнения других миграционных правил, среди которых – наличие при необходимости визы.

Тогда как невакцинированным гражданам других государств или людям, сделавшим прививки не разрешенными в Канаде вакцинами, въезжать можно только при уважительных причинах и условии отбытия двухнедельного карантина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Канаде разрешили иммунизацию против COVID-19 детей 5-11 лет. Однако прививку рекомендуется делать только вакциной Pfizer&BioNTech.