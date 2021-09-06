Какой интервал нужен между прививками от COVID-19 и гриппа: ответ Минздрава

В Украине приближается сезон заболеваний гриппом и ОРВИ, и чтобы избежать заражения гражданам советуют вакцинироваться. Это разрешается делать наряду с прививками против коронавируса, но соблюдая интервал.

Он должен составлять не менее двух недель. Об этом в эфире программы "Сніданок з 1+1" рассказал главный санитарный врач, заместитель главы Минздрава Игорь Кузин.

По его словам, этой осенью и зимой ожидается такая же эпидемическая картина по сезонным заболеваниям, как и в прошлом году. Специфического или более активного всплеска не прогнозируют.

Уже сейчас в стране начинается период вакцинации от гриппа, поэтому в Министерстве здравоохранения рекомендуют украинцам делать прививки.

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"Допустимо сочетание вакцины против коронавируса и сезонного гриппа. Это даже рекомендуется. Но стоит делать интервал между двумя COVID-прививками – 14 суток", – пояснил Кузин.

Он уточнил: укол вакцины против гриппа можно колоть в период между первой и второй дозами препарата против COVID-19. Однако важно, чтобы в разнице получалось указанные две недели.

Ранее бывший главный санитарный врач Сергей Бережнов прокомментировал намерения ученых создать поливалентную вакцину (смешивание препаратов против от коронавируса и гриппа). По его словам, это вполне реально, подобный принцип уже используется в некоторых вакцинах для детей. Он также выразил убеждение, что это может ускорить темпы иммунизации, охватив прививками больше людей.

Как сообщал OBOZREVATEL, инфекционист, профессор Сергей Крамарев отметил, что от сезонного гриппа, а также коронавируса вакцинироваться в первую очередь нужно людям из групп риска.