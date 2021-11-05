Какие страны могут первыми преодолеть пандемию COVID-19: озвучен прогноз

Такие страны, как Соединенные Штаты, Великобритания, Португалия и Индия могут выйти из пандемии коронавируса уже в следующем году. COVID-19 на данных территориях может перерасти в сезонное заболевание.

Соответствующий прогноз опубликовало агентство Reuters со ссылкой на опрос ряда известных эпидемиологов. В нем сказано, что выходом из "пандемического пике" для данных стран станет естественная иммунизация населения против болезни и высокие показатели вакцинации населения от COVID-19.

"К концу 2022 года, скорей всего, мы сможем получить контроль над болезнью. Тогда же произойдет значительное снижение числа инфицированных, снизятся показатели смертности от инфекции", – спрогнозировали специалисты.

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В то же время они отметили, что вирус будет еще долго оставаться одной из основных причин смертности на планете. И если одна группа ученых предрекает для него некую сезонность, то другая считает, что вспышки коронавируса будут возникать спонтанно в странах или на тех территориях, где будет вакцинировано низкое число людей.

"Однако никто не может исключить худшего сценария, при котором COVID-19 мутирует до такой степени, что ускользнет из-под контроля и от с трудом завоеванного иммунитета", – добавили эксперты.

Они же не исключили, что из-за мутаций вируса, ежегодными могут стать бустерные инъекции, адаптированные к последним циркулирующим вариантам штамма коронавируса.

Как сообщил Минздрав, за сутки 3 ноября в Украине зафиксировали 27 377 случаев заболевания коронавирусной болезнью и 699 летальных исходов от нее, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 5 472 человека, выздоровели 12 464 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые нашли антитело, которое может облегчить течение болезни, вызванной любым штаммом коронавируса.