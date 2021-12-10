Какие регионы Украины следующими покинут 'красную' зону карантина: озвучен прогноз

Руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко спрогнозировал, что следующими "красную" зону карантина покинут Винницкая и Хмельницкая области. В этих регионах на данный момент не превышен коэффициент выявления случаев.

Однако ослабление карантинных норм на Винниччине и Хмельнитчине сдерживает уровень госпитализации. Об этом Ганиченко рассказал в интервью "РБК-Украина".

Он отметил, что в принципе каждый регион может выйти в ближайшее время из красного уровня эпидемической опасности. Но для этого должен снизиться коэффициент выявленных случаев – сколько из протестированных образцов являются положительными, подтвержденными случаями заболеваемости COVID-19.

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"В свою очередь этот коэффициент выявления зависит от двух составляющих. Первое – это тестирование, сколько делают тестов. Второе – это выявление, сколько случаев выявляют. Для того, чтобы этот коэффициент улучшить, то есть снизить, нужно наращивать темпы тестирования. Это необходимо для того, чтобы брать под контроль заболеваемость", - объяснил эксперт.

Он добавил, что ВОЗ рекомендует 5% коэффициента выявления. Сейчас в Украине примерно 15%.

При этом Ганиченко констатировал, что уровень заболеваемости коронавирусом в Украине действительно уменьшается. И сейчас необходимо не уменьшать тестирование, а, наоборот, наращивать.

В то же время спрогнозировать, какие регионы последними могут выйти из красной "зоны" в рамках этой волны сложно. В Киевской школе экономики ожидают, что в 2022 году в Украине все еще будут "красные" регионы.

По словам эксперта, сейчас регионы массово вошли в красный уровень эпидемической опасности. Такого не было во время прошлой волны.

Ганиченко отметил, что если регионы сейчас возьмут под контроль коэффициент выявления случаев, они могут выйти из красного уровня и в этом году. То есть сценарий, что к Новому году все регионы выйдут из красного уровня эпидемической опасности, абсолютно реалистичный.

Если же такого быстрого взятия под контроль не произойдет, тогда какие-то из этих десяти "красных" регионов – могут войти в 2022 год с красным уровнем.

Отметим, что до сих пор в "красной" зоне, где действуют более строгие карантинные правила, находятся такие области: Волынская, Хмельницкая, Винницкая, Киевская, Житомирская, Черниговская, Черкасская, Сумская, Запорожская и Николаевская.

С полуночи вторника, 7 декабря, столица Украины Киев и еще восемь областей (Ривненская, Ивано-Франковская, Львовская, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Херсонская и Одесская ) вышли из "красной" зоны эпидопасности из-за распространения коронавируса. Теперь там будут действовать ослабленные карантинные ограничения.

С 6 декабря в Украине действуют измененные правила адаптивного карантина, которые больше всего затронули именно "желтую" зону. Кроме того, был уменьшен срок действия "желтого" внутреннего COVID-сертификата.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что в Украине не будут вводить локдаун на рождественско-новогодние праздники. Однако граждан призвали провести их в узком кругу.