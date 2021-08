Какая вакцина защищает от Дельты, зачем и кому нужна третья прививка: врач из Израиля дал пояснения

Третья доза вакцины от коронавируса, которую начали применять в Израиле, поможет существенно сократить количество тяжелых больных. Привитые продолжают заражаться COVID-19 из-за мутаций вируса, но в подавляющем большинстве случаев вакцина спасает от наихудшего сценария развития болезни.

Об этом в эксклюзивном блиц-интервью OBOZREVATEL рассказал врач-анестезиолог, ответственный за клинические исследования препаратов от COVID-19 и постковидних поражений в одной из израильских компаний Борис Брыль. По его словам, все вакцины одинаково эффективны против новых штаммов, но есть две, которые справляются с этой задачей лучше. И вообще, побочные эффекты от прививки сильно преувеличены.

В Израиле наблюдается рост количества подтвержденных случаев коронавируса, то есть позитивных ПЦР-тестов (4033. – Ред.). Но, к счастью, рост количества заболевших, то есть тех, у кого есть симптомы, остается очень низким. Количество тяжелых случаев является довольно малым, что означает, что вакцина работает. К сожалению, не настолько эффективно, как хотелось бы, но работает.

По словам врача, у них до сих пор ничего не закрыто на карантин, хотя в стране много пожилых людей и большая плотность населения. Нельзя сказать, что все строго придерживаются санитарных правил. Маски, конечно, носят, но не так, как в той же Японии. И несмотря на это, рост заболеваемости небольшой.

Согласно научной работе, опубликованной в журнале Nature, надобности в бустерной вакцинации, в третьей дозе вакцины нет – она не снижает риска развития заболеваемости. В то же время сейчас ведутся более обширные исследования, которые направлены на изучение не столько в целом передачи вируса, сколько снижения тяжести заболевания, его симптоматического течения.

На сегодняшний день в Израиле третьей дозой привито порядка 15% взрослого населения. Думаю, через 2 недели мы получим очень хорошие результаты. Ожидаемый эффект – снижение количества подтвержденных заражений, позитивных ПЦР-тестов и еще большее снижение тяжелых больных.

Третью прививку можно делать другой вакциной, чем та, которой были сделаны две предыдущие. Есть научные исследования, которые показывают, что это допустимо.

Почему бустерная вакцинация проводится не менее, чем через 5 месяцев после основной? Потому что первые 5 месяцев у большей части привитых защита на максимальном уровне.

Но есть и ложка дегтя. С появлением новых мутаций эти сроки сокращаются. Мы видим случаи заражения после вакцинации. Поэтому я надеюсь, что будут выпускаться новые вакцины, более эффективные против новых штаммов.

Люди, которые получили прививку от коронавируса, могут болеть COVID-19, потому что появились новые штаммы и потому что вакцины не защищают на 100%. Но не забывайте, что они болеют гораздо легче, чем непривитые. Например, если взять население в возрасте до 40 лет, то мы почти не увидим привитых больных, тем более тяжело больных.

Если у невакцинированного человека в возрасте 80 лет шанс умереть от коронавируса составляет 80%, то у вакцинированного он составляет порядка 5%. Согласитесь, это существенно.

На сегодняшний день Moderna показала лучшие результаты. Но с осторожной уверенностью я могу предполагать, что вакцины типа SinoVac, основанные на убитом вирусе, могут оказаться еще более эффективными. Потому что в случае с Moderna и Pfizer мы имеем антитела только против белка или части белка, а тут мы имеем полный набор всех составляющих коронавируса. Но повторюсь, исследования покажут, насколько мои предположения верны.

Школой Гарварда было сделано обширное исследование на тему побочных эффектов от вакцины Pfizer – изучено 1,7 миллиона вакцинированных. Оно было опубликовано в The New England Journal of Medicine. Исследование показало, что побочные эффекты минимальны по сравнению с рисками осложнения коронавируса у непривитых людей. В частности:

Количество случаев миокардита – 7 на 100 тысяч человек. Большинство из них приходится на молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет.

Опоясывающий лишай возник в 16 случаях на 100 тысяч вакцинированных.

Увеличение лимфатических узлов – 78 случаев на 100 тысяч человек.

Аппендицит – 25 случаев на 100 тысяч человек. Вакциной он был вызван в 5 случаях.

Тромбозы – побочных эффектов не зафиксировано.

Если сравнить, например, статистику по миокардитам среди заболевших людей, то она составляет 11 случаев на 100 тысяч населения, то есть на 30% больше, чем у вакцинированных. При этом тяжесть течения заболевания в разы больше.