Как вакцинация помогла остановить коронавирус: опыт Европы и Израиля
Для врачей наступление осени обернулось настоящим ударом, ведь Дельта-штамм коронавируса наложился на сезонный рост заболеваемости гриппом. Как результат – переполненные больницы, недостаток кислорода, чуть ли не ежедневные рекорды по смертности. Но пока в Украине продолжают спорить о необходимости обязательной вакцинации, другие страны давно привили большинство своих граждан и сейчас живут обычной жизнью.
OBOZREVATEL рассказывает о государствах, в которых сознательности общества можно позавидовать: для них COVID-19 хоть еще и не стал частью истории, но уже давно не является главной проблемой.
- Дания
В мире заговорили уже о четвертой волне COVID-19 – в Штатах, Канаде и в ряде других стран Европы стремительно растет число новых случаев заболевания. Соответственно, вводятся новые ограничения. К примеру, в Италии без прививки или отрицательного теста не пускают на работу, а в Латвии объявлен общенациональный карантин и комендантский час.
Но на карте недавно появилась страна, где COVID-19 официально больше не считают "критически опасным заболеванием". Дания – благодаря вакцинации – первой в Европе сняла все карантинные ограничения и вернулась к допандемической жизни.
В стране уже вовсю начинают готовиться к Рождеству, больше нет ни масок, ни социальной дистанции, в ресторанах и фитнес-центрах не нужно предъявлять COVID-сертификаты. И правда, какой смысл их проверять, если и так почти все привиты. На сегодняшний день в Дании вакцинировано более 80 процентов населения старше 12 лет. В возрастной группе 60+ привиты почти все.
В сентябре правительство решило не продлевать классификацию COVID-19 как опасного для общества заболевания в связи с успехами в вакцинации и жестким контролем над эпидемией. С 10 сентября жизнь в стране изменилась: будто никакого коронавируса и не было.
"Эпидемия находится под контролем, а охват вакцинацией достиг рекордного уровня", – заявил министр здравоохранения Дании Магнус Хойнике. Однако предупредил: если вдруг возникнет серьезная вспышка, которая будет угрожать всей общественной жизни, о запретах немедленно вспомнят.
Как добились такого результата? Эксперты утверждают, что высокий уровень вакцинации был достигнут благодаря мышлению граждан. В датчанах сильно развито чувство социальной ответственности. Это особенно заметно на фоне других европейских стран, где доверие к властям в плане борьбы с коронавирусом оказалось значительно ниже. К примеру, в Румынии полностью вакцинированы только 30% населения. А в народе до сих пор верят в чипирование и заговоры государств. То, что сейчас происходит в стране, уже называют пандемией антивакцинаторов.
В Дании по-прежнему регистрируют новые случаи инфекции: например, 28 октября выявили 2007 переносчиков COVID-19 – цифра, сравнимая с показателями ноября прошлого года. Однако, в отличие от ситуации годичной давности, роста смертей не наблюдается – за день скончался только один пациент.
- Исландия
Небольшое государство на севере Европы показало на своем примере важность вакцинации. На сегодня более 80% граждан прошли полный курс прививок. А еще в июне Исландия отменила практически все антиковидные ограничения. "Мы возвращаемся к обществу, в котором можем нормально жить и которому стремились с... 16 марта 2020 года (когда в стране ввели первые ограничения из-за пандемии. – Ред)", – указала министр здравоохранения Свандис Сваварсдоттир.
Причиной низкой заражаемости стала не только успешная кампания по вакцинации, но и эффективное отслеживание контактов инфицированных. Дело в том, что с начала прошлого года власти ввели массовое тестирование населения. А гражданам, которые возвращались из-за границы, рекомендовали идти на добровольную изоляцию даже при отсутствии положительного результата ПЦР-теста.
По словам главы Минздрава, при обнаружении очередного случая коронавируса правительство "агрессивно тестировало" и "просило большие группы возможных контактных лиц пойти на карантин". В связи с этим более 60% больных получали положительный тест на коронавирус, когда уже находились дома.
Результат: по состоянию на 29 октября из чуть более 360 тысяч исландцев COVID-19 обнаружили всего у 13 413 человек, из них от осложнений умерли 33 человека. При этом за последние сутки было обнаружено 100 новых случаев коронавируса, но ни один из пациентов не скончался.
- Израиль
Эта страна одной из первых в мире начала кампанию по вакцинации. Принудительно никто никого не заставлял, однако власти ввели очень эффективные карантинные ограничения. После того, как Израиль вышел из локдауна, в стране внедрили "зеленые" паспорта, благодаря которыми можно было посещать спортзалы, концерты, кафе и рестораны. Параллельно выход в офис с удаленной работы разрешили исключительно вакцинированным. Не сделавших прививку не увольняли, но отправляли "подумать" в неоплачиваемом отпуске. Подобные правила только сейчас начали появляться в Украине.
Жесткие меры дали свои результаты – сейчас число полностью вакцинированных приближается к 70%. При этом в первую очередь иммунизация охватила категории пожилых граждан – до 80%. Более того, с сентября в Израиле начали вакцинировать третьей дозой: если человек получил вторую прививку против коронавируса более шести месяцев назад – ему понадобится третья доза.
Результат: несмотря на рост случаев коронавируса, число госпитализацией и смертей остается на допустимом уровне. За последние сутки в стране умерли восемь пациентов с коронавирусом.
- Великобритания
Великобритания входит в число лидеров по вакцинации населения – на данный момент там привито около 71,1% граждан. И хотя количество выявленных случаев заражения стремительно растет (28 октября было зафиксировано 39 тысяч заболевших), число умерших не превышает 200 человек в сутки. До начала вакцинации болезнь уносила от 500 до 1 400 жизней в сутки.
Несмотря на рост заболеваемости, власти пока не намерены возвращать карантинные ограничения, которые были отменены в июле. Возможность нового локдауна, то есть запрета массовых мероприятий, закрытия учреждений сферы услуг, ресторанов и школ, ограничений социальных контактов, премьер-министр Борис Джонсон категорически исключает.
"Главная проблема сейчас – в том, что люди, которые попадают в больницы с тяжелым ковидом, оказываются в реанимации и умирают, – это, кто не прошел вакцинацию", – заявил BBC советник британского правительства по вопросам вакцинации Джереми Браун.Еще немного цифр
28 октября в Украине зафиксировали 27 097 случаев заражения и 621 смерть от COVID-19. При этом процент полностью вакцинированных – 17,64%. Сравним эти показатели со странами с высокими показателями вакцинации:
ОАЭ (85% вакцинированных) – 88 заболевших и ни одной смерти;
Мальта (96% вакцинированных) – 15 заболевших и ни одной смерти;
Португалия (87% вакцинированных) – 888 заболевших и пять смертей;
Чили (75% вакцинированных) – 2 136 новых заболевших и 22 смерти.
Вывод: вакцинация – крайне необходимая мера в разгар эпидемии коронавируса. Несмотря на рост заражений в странах с высоким уровнем вакцинации, количество смертей от COVID-19 не увеличивается. К тому же, как показывает практика, большинство из умерших – это люди, которые не сделали прививку. А вакцинированные, даже если и заболевают, то намного легче переносят инфекцию. Они не умирают и не страдают от последствий COVID-19.
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