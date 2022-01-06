Как записаться на бустерную вакцинацию украинцам от 18 лет. Подробное разъяснение

С 6 января все граждане Украины в возрасте от 18 лет имеют право получить бустерную (третью) прививку от коронавируса. Записаться на нее можно с помощью приложения Helsi.

Соответствующее разъяснение опубликовано в Telegram сервиса. Отмечается, что для получения "бустера" с момента второй вакцинации должно пройти не менее 6 месяцев. Он "добавит" в сертификат о вакцинации 270 дней.

В Helsi напомнили, что для третьей прививки Минздрав рекомендует вакцины Moderna или Comirnaty от Pfizer. Для тех, кто раньше был привит CoronaVac (Sinovac Biotech), лучше выбрать бустерную дозу вакциной Pfizer.

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Отметим, процедура записи на бустерную прививку такая же, как и на две предыдущие. Для этого необходимо зайти по прямой ссылке на сайт сервиса Helsi.me и выбрать день и время вакцинации. Подтверждение записи будет отправлено в смс-сообщении, которое нужно будет показать на входе в пункт вакцинации вместе с паспортом.

Напомним, 6 января министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что в Украине разрешили бустерную дозу вакцины от COVID-19 для всех граждан в возрасте от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались. Она должна усилить эффективность вакцины и дать лучшую защиту от нового штамма коронавируса Омикрон.

Ранее в Украине одобрили бустерную вакцинацию от коронавируса только для людей старше 60 лет через 6 месяцев после второй прививки от COVID-19. Для бустерной дозы предпочтение отдается м-РНК-вакцинам – Moderna или Comirnaty/Pfizer. 4 января в нашей стране стартовала бустерная вакцинация COVID-19. Ее в первый день получили 1843 человека.

Как сообщал OBOZREVATEL:

врач-иммунолог Борис Донской рассказал, что третья, бустерная доза вакцины от коронавируса рекомендована тем, кто получил первые две дозы вакцины полгода назад. Людям из групп риска также желательно сделать третий укол, а подросткам с этим следует подождать;

В то же время правительство Израиля решило одобрить четвертую дозу вакцины от COVID-19. В первую очередь прививки препаратом от Pfizer/Biontech будут вводиться людям с ослабленной иммунной системой.