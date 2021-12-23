Как снизить риск заражения COVID-19 во время новогодних торжеств: три главных правила

Медики ждут всплеска заболеваемости коронавирусом после рождественских и новогодних праздников. Чтобы снизить риск инфицирования специалисты системы здравоохранения дали гражданам ряд рекомендаций.

Как сообщил АВС news, праздники и массовые мероприятия негативно влияют на ковид-статистику и у медиков нет повода думать, что в этот раз будет иначе. Однако врачи и медицинские эксперты заявили, что праздничные семейные торжества не обязательно отменять, если члены семьи вакцинированы и придерживаются правил.

"Ситуация в этом году будет отличаться от прошлогодней. Еще год назад у нас не было вакцин, массового тестирования", – сказал доктор Джон Браунштейн, эпидемиолог Бостонской детской больницы.

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Браунштейн заявил, что вакцинация и ревакцинации – лучшие инструменты для обеспечения безопасности семей.

"Полностью вакцинированные люди менее восприимчивы к серьезным симптомам вируса, с меньшей вероятностью будут госпитализированы и с меньшей вероятностью умрут от COVID", – подчеркнул специалист.

Говоря о безопасности он выделил три главных принципа, которых должны придерживаться люди и особо соблюдать их в преддверии и во время праздников:

Вакцинация

Социальное дистанцирование

Взвешивание всех рисков.

В свою очередь, доктор Джун Маккой, профессор Медицинской школы Файнберга Северо-Западного университета, сказала ABC News, что даже полностью вакцинированные люди должны пройти тест на коронавирус и избегать массовых собраний, если тот окажется положительным.

Маккой подчеркнула, что вирус по-прежнему опасен для детей до пяти лет, пожилых людей и людей с ослабленным иммунитетом.

Она рекомендовала ограничивать количество собраний в помещении, особенно если проветривать комнату сложно. Она также призвала членов семьи носить маски внутри, если есть непривитый член семьи.

В то же время, она отметила, что праздничные встречи с семьей важны для психического здоровья.

"Мы все ждали праздников, и это важный праздник. Мы все должны сделать все, чтобы он был безопасным", –сказала она.

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