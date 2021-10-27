Как проходит "корона" у человека с вакциной: хроники выздоравливающего
Как проходит "корона" у человека с вакциной?
Неделю назад тест показал короновирус. Все началось с насморка, очень жесткого, как при гриппе, и с температуры.
Пару дней температура не повышалась выше 37,4 градусов. Затем на один день ушла. Снова появилась. Потом резко упала. Но через день были непонятные приступы тотальной слабости (просто валило с ног). Будто бы основная стадия воспаления ушла, но вирус постоянно возвращается – пытается вернуться. И организм, антитела с ним борются.
Какая-то цикличность мистическая: день все нормально, на следующий – нет сил. Но температура больше не поднималась.
Реактивный белок был максимум 25 (при пневмонии достигает около 40). Был чуть повышен Д-димер – на грани референса, пришлось пить очень недешевый ксарелто.
Вчера тест еще показал наличие вируса в организме, но реактивный белок сильно упал – до 4. Значит основная часть болезни пройдена. Обоняние возвращается. Кашля не было.
Это моя первая корона. И теперь я понимаю, как коварен этот вирус – если в моей относительно легкой форме просто вырубало с ног. Я не представляю, как тяжело переносят люди с ослабленным иммунитетом без вакцины и выработанных антител.
Буду ли я прививаться? Конечно, так я смог как-то обезопасить свою семью, не кашлял, не чихал.
Пока вакцина – единственный способ перенести эту гадость.
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