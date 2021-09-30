Вот зачем нужно вакцинироваться: главврач киевской больницы рассказала, как привитые переносят COVID-19
Среди пациентов с коронавирусом, которые проходят лечение в киевской городской больнице №4, привитых от COVID-19 – меньшинство. Но и они все переносят заболевание с минимальными осложнениями.
В частности, у них не наблюдается острый респираторный дистресс-синдром. Об этом в эксклюзивном комментарии OBOZREVATEL рассказала директор (главный врач) Киевской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан.
Она уточнила, что из числа привитых в реанимацию попал лишь один пациент старше 70 лет с сопутствующими заболеваниями, но он сумел благополучно справиться с коронавирусом.
"Загруженность больницы на сегодняшний день (30 сентября, – Ред.) порядка 75%, из которых порядка 25% – реанимационные больные в очень тяжелом состоянии. Вакцинированные среди пациентов тоже есть, они составляют небольшой процент, но они гораздо легче переносят заболевание", – сообщила она.
Главврач уточнила, что пациенты, сделавшие прививку от коронавируса, "не влетают в острый респираторный дистресс-синдром – когда люди чувствуют первые признаки заболевания, а затем резко начинают задыхаться, у них наблюдается большое поражение легких".
"Как правило, привитые намного легче переносят заболевание, у них нет агрессивных изменений в легких. Поэтому можно сказать, что вакцина не дает стопроцентной гарантии от заболевания, но течение заболевания имеет совершенно другой характер", – подчеркнула Мостепан.
Главврач заявила, что вакцинация от коронавируса начинает "работать" через 2 недели после второго укола. "К тому времени антитела уже сформировались и человек действительно имеет защиту".
Как писал OBOZREVATEL, в Одессе от коронавируса скончалась семейная пара. Муж и жена не делали прививку и долгое время лечились дома.
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