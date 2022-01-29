Врач назвал единственный способ остановить мутации коронавируса

Штамм Омикрон может стать последней мутацией коронавируса, которая приведет к масштабной пандемии в мире. В то же время гарантированно остановить вирус сможет только профилактическая мультивакцина.

Такое мнение в эфире телеканала OBOZREVATEL озвучил врач-иммунолог Борис Донской. "Я надеюсь, что Омикроном этот год закончится, хотя у меня нет никаких научных оснований для этого. Но если появится новый штамм, который в очередной раз сможет менять дизайн своего фенотипа, то тогда эта игра начнется с начальной фазы", – заметил он (чтобы просмотреть видео, доскрольте до конца этой новости).

"У вируса с каждым новым больным появляется еще один шанс нас удивить. Чем больше больных, тем больше шансов. Если шансов слишком много, то он гарантированно создаст новый штамм. Все будет зависеть от того, насколько быстро этот пик пройдет", – сказал он.

Отвечая на вопрос, каким образом на эволюцию коронавируса могут повлиять вакцины, в частности, новые, Донской обратил внимание на важный нюанс.

"Понятно, что вирус эволюционирует именно для того, чтобы избегать вакцин. Это его единственный шанс выжить. Он будет и дальше направлено эволюционировать, чтобы в дальнейшем нас заражать. Чем больше нас, привитых, тем больше он понимает, что со старым дизайном у него уже нет шансов, и он начинает обходить наши защитные барьеры".

Исходя из этого медик подчеркнул, что нужен "принципиально новый подход к разработке вакцин". "Возможно, это должна быть мультивакцина. В принципе, такие разработки есть, и мы должны готовиться к этому", – добавил он.

По его словам, если подобная вакцина будет создана, новые варианты вируса просто не появятся. "Если мы разработаем такую вакцину, то эти варианты даже не появятся, потому что мы будем к ним готовы. То есть идеальная вакцина – когда она профилактическая".

В этом контексте он привел пример вируса гриппа. "Когда мы угадываем, какой штамм гриппа к нам приходит и население прививается, то он к нам и не приходит. Таким образом, эпидемии нет. Если мы не угадали, он приходит, мы не иммунны, и он начинает эпидемию".

"Я надеюсь, что эта пандемия дала и фармфирмам, и ученым очень много материала, чтобы разрабатывать профилактические прививки на будущее", – подытожил Донской.

Как писал OBOZREVATEL, итальянский ученый Гвидо Сильвестри спрогнозировал появление нового варианта коронавируса, который будет более опасным, чем Омикрон, осенью этого года.