Как правильно использовать и утилизировать маски: советы профессора

Чтобы защитные маски для лица оставались эффективными, между использованиями их можно носить в пакете. Брать маски следует только за петли, а выбрасывать исключительно в урны.

Соответствующие инструкции, которыми поделился по этому поводу профессор глобальной биобезопасности в Университете Нового Южного Уэльса Райна Макинтайр, опубликовал The Guardian. По словам ученой, пока что это самый доступный способ защитить дыхательные пути от вируса.

"Доказано, что маски снижают риск передачи Covid-19 и помогают обеспечить нашу безопасность в супермаркетах и в ресторанах, но с ними нужно обращаться с особой осторожностью, чтобы они оставались эффективными", – сказано в статье.

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Макинтайр рассказала, что перед тем, как коснуться индивидуальной маски для лица, следует мыть или дезинфицировать руки. При этом брать свою маску можно только за ремешки или ушные петли.

"Когда вы не используете маску, вместо того, чтобы класть ее в карман или оставлять без присмотра в сумке, положите ее в бумажный или целлофановый пакет", – предложила она.

Говоря о тканевых масках, Макинтайр подчеркнула, что они "на самом деле не противостоят Омикрону" и это связано с тем, что этот вариант коронавируса более заразен. Она же рекомендовала обратить внимание на маски P2 или №95 или, если их нет, синюю хирургическую маску.

По словам Макинтайр, есть два фактора, которые определяют, когда следует выбросить маску. Первый очевиден: если маска "заметно влажная или грязная". Другим фактором является продолжительность ношения маски, которая, по словам Макинтайр, не должна превышать восьми-десяти часов. Хотя это следует считать "приблизительным ориентиром", говорит она, его можно удвоить в случае "крайней необходимости".

Макинтайр подчеркнула, что, каждый раз выбрасывая маску, следует убедиться, что та попадет в мусорное ведро: "Пожалуйста, не мусорите и не оставляйте использованные маски лежать без дела".

Что касается тканевых масок, то специалисты рекомендовали стирать их в машинке при температуре 60°C после каждого дня использования.

"Это означает, что если вы носите тканевые маски ежедневно, вам нужно будет иметь несколько, чтобы чередовать", – объяснили эксперты.

Отметим, по словам доктора Мохаммада Сабериана, исследователя из Университета RMIT, одноразовые маски для лица представляют опасность для окружающей среды. По его словам, каждый день в мире используется 6,8 миллиарда одноразовых масок. Он рассказал, что разложение средств защиты может занять 450 лет.

Однако хорошая новость заключается в том, что Сабериан и его коллеги из RMIT продемонстрировали, как одноразовые маски можно перерабатывать в материал для строительства дорог. Они предположили, что после обеззараживания масок их можно измельчить и смешать со строительным мусором.

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