Как получить 'сверхчеловеческий' иммунитет против коронавируса: ученые обнаружили способ

Перенесенная коронавирусная инфекция COVID-19 в тандеме с прививкой вакцинами Pfizer или Moderna могут дать пациенту "сверхчеловеческий" иммунитет. Он будет стойким к другим разновидностям коронавируса.

К такому выводу пришли ученые из Великобритании, пишет The Telegraph. Так, как выяснили исследователи, совокупность перенесенного вируса и препаратов якобы дает "гибкие" антитела, которые смогут защитить от разных штаммов SARS-CoV-2.

Такой иммунный ответ ученые называют "сверхчеловеческим" или "гибким", поскольку, по их мнению, он сможет противостоять даже потенциальным разновидностям инфекции, которые, возможно, будут появляться в будущем.

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В частности, как отметил вирусолог Пол Бьениас, который работает в Рокфеллеровском университете, такие антитела у людей с таким иммунитетом могут нейтрализовать все шесть штаммов, в том числе дельту и бету.

"Исходя из этих выводов, можно сказать, что иммунная система со временем получит преимущество перед вирусом. Если нам повезет, со временем SARS-CoV-2 попадет в категорию вирусов, из-за которых появляется лишь легкая простуда", – заключил ученый.

Со своей стороны вирусолог из Рокфеллеровского университета Теодора Хацийоанну, обследовавшая пациентов отметила, что у них "поразительная реакция на вакцину".

"Думаю, они лучше всех могут бороться с вирусом", – сказала она.

Ученые рассказали, что также сумели победить вирус, созданный специально для того, чтобы сдерживать 20 мутаций, которые не дают антителам SARS-CoV-2 прикрепляться к ним.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий в Украине инфекционист Ольга Голубовская заявила, что естественный иммунитет дает лучшую защиту от коронавируса, чем вакцинация. Исследования израильских ученых показали, насколько мощный и устойчивый иммунитет дает перенесенная инфекция.