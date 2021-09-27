Как получить "сверхчеловеческий" иммунитет против коронавируса: ученые обнаружили способ

Глеб Иванов
Глеб Иванов
Covid
1 минута
32
Как получить 'сверхчеловеческий' иммунитет против коронавируса: ученые обнаружили способ

Перенесенная коронавирусная инфекция COVID-19 в тандеме с прививкой вакцинами Pfizer или Moderna могут дать пациенту "сверхчеловеческий" иммунитет. Он будет стойким к другим разновидностям коронавируса.

К такому выводу пришли ученые из Великобритании, пишет The Telegraph. Так, как выяснили исследователи, совокупность перенесенного вируса и препаратов якобы дает "гибкие" антитела, которые смогут защитить от разных штаммов SARS-CoV-2.

Такой иммунный ответ ученые называют "сверхчеловеческим" или "гибким", поскольку, по их мнению, он сможет противостоять даже потенциальным разновидностям инфекции, которые, возможно, будут появляться в будущем.

Видео дня
Вакцинация против COVID-19

В частности, как отметил вирусолог Пол Бьениас, который работает в Рокфеллеровском университете, такие антитела у людей с таким иммунитетом могут нейтрализовать все шесть штаммов, в том числе дельту и бету.

"Исходя из этих выводов, можно сказать, что иммунная система со временем получит преимущество перед вирусом. Если нам повезет, со временем SARS-CoV-2 попадет в категорию вирусов, из-за которых появляется лишь легкая простуда", – заключил ученый.

Со своей стороны вирусолог из Рокфеллеровского университета Теодора Хацийоанну, обследовавшая пациентов отметила, что у них "поразительная реакция на вакцину".

"Думаю, они лучше всех могут бороться с вирусом", – сказала она.

Как получить "сверхчеловеческий" иммунитет против коронавируса: ученые обнаружили способ

Ученые рассказали, что также сумели победить вирус, созданный специально для того, чтобы сдерживать 20 мутаций, которые не дают антителам SARS-CoV-2 прикрепляться к ним.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий в Украине инфекционист Ольга Голубовская заявила, что естественный иммунитет дает лучшую защиту от коронавируса, чем вакцинация. Исследования израильских ученых показали, насколько мощный и устойчивый иммунитет дает перенесенная инфекция.

disclaimer_icon

Важно: контент, размещенный на данной странице OBOZREVATEL, является результатом творческих исследований автора: он может не иметь медицинского образования или научной степени. Текст не проверяется специалистом в области медицины на предмет точности, сбалансированности, объективности. Некоторые публикации содержат подробности лечения или применения лекарственных препаратов. Данная информация не является руководством к действию и должна быть использована только после обсуждения с вашим лечащим врачом. OBOZREVATEL не призывает применять или распространять какие-либо лекарственные препараты, способы лечения и виды медицинских услуг.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
ВеликобританияИсследование ученыхВакцинация в Украине и миреКоронавирус