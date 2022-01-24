Как коронавирус оказал влияние на психическое здоровье детей: ученые раскрыли правду

Пандемия пагубно сказалась на детях, в частности на их психическом здоровье. У многих из них начала проявляться депрессия, нарушился сон, а поведение стало отличаться от нормы.

Более глубокие психические изменения произошли у детей, которые воспитываются в неблагополучных семьях. Как написал Іnverse cо ссылкой на исследовательский проект DEPRESSD, в данное время тема влияния пандемии на психическое здоровье детей все еще остается малоизученной, однако даже поверхностный взгляд на этот вопрос дает понимание, что число детей с психическими проблемами резко возросло именно в период тотальной самоизоляции и страха перед коронавирусом.

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В статье сказано, что специалистами проекта были изучены 74 тысячи отдельных исследований, посвященных теме психического здоровья детей в период пандемии. Однако большинство из них были признаны некачественными и поверхностными и лишь 170 – стоящими внимания. В них было отмечено нарастающее чувство тревожности у детей, депрессия, чувство одиночества и незащищенности, поведенческие проблемы, плохой сон, низкая физическая активность.

В частности, в DEPRESSD отдельно отметили исследование британских ученых о психическом здоровье детей и молодежи в Англии MHCYP. В его рамках было установлено, что доля детей в возрасте от шести до 16 лет с вероятными психическими расстройствами в Великобритании увеличилась с одного из девяти в 2017 году до одного из шести как в 2020, так и в 2021 году.

Об ухудшении психического здоровья в большинстве случаев сообщили дети из семей, столкнувшихся с отсутствием финансовой или продовольственной безопасности или плохим психическим здоровьем родителей. Дети жаловались, что из-за закрытия школ, часть из них столкнулась с голодом, неполноценными уроками или вовсе отсутствием таковых, домашним насилием.

В то же время, дети из благополучных семей сообщили, что пережили вынужденный локдаун без этих проблем, особенно если могли учиться из дома и имели достаточно ресурсов для домашнего обучения. Они сообщили, что первоначальные беспокойства быстро утихли и что они ценили дополнительное время, проведенное вместе с другими членами семьи.

Также в рамках исследования, специалисты пообщались со взрослыми. Примерно один из 10 родителей сообщил, что у них не было таких устройств, как планшеты или компьютеры для дистанционного обучения.

"Эти результаты показывают, что нам следует избегать закрытия школ, насколько это возможно. Академическая успеваемость – не единственная проблема здесь. Школа – это место, где многие дети развивают отношения со сверстниками и совершенствуют свои социальные навыки, особенно с учетом того, что большинство из них живут в небольших нуклеарных семьях", – сказано в исследовании.

Специалисты отметили, что колебания психического здоровья неудивительны во время глобального кризиса. Однако, как подчеркнули они, состояния психического здоровья, которые начинаются в детстве, часто сохраняются годами.

"Проблемы с психическим здоровьем влияют на их жизненные способности во взрослом возрасте", – добавили исследователи.

Они отметили что одним из наиболее важных сейчас должен стать вопрос восстановления психического здоровья детей и молодежи и в этом вопросе "должны быть задействовано максимально возможное число служб и правительственных организаций".

Как сообщал OBOZREVATEL, исследователи выяснили, сколько часов в день проводили дети за мониторами во время пандемии.