Врач из Израиля: успех борьбы с COVID-19 – в массовой вакцинации, прививки нужны даже детям

Успех Израиля в борьбе с COVID-19 состоит не в особенностях лечения, а в массовой вакцинации. Чтобы полностью преодолеть этот вирус, следует делать прививки также детям.

Любая вакцина от коронавируса покажет свою эффективность, если ее будут широко использовать в процессе иммунизации. Против так называемого индийского штамма должен работать иммунитет, выработанный к другим мутантам. Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал ведущий инфекционист клиники "Ихилов" (Израиль) Евгений Кацман. Далее приводим его прямую речь.

Я не могу сказать, что у нас были большие успехи в лечении коронавируса. У нас были успехи в предотвращении коронавируса с помощью массовой вакцинации. В смысле осложнений и смертности я не думаю, что мы на порядок лучше, чем другие развитые страны.

Наш успех состоит в том, что мы остановили эпидемию, проведя массовую вакцинацию

Никто никогда не сравнивал вакцины между собой. Прежде всего, вопрос в безопасности вакцины и в массовости вакцинации. Я могу сказать, что вакцина Pfizer вполне безопасна. Если бы у нас был не Pfizer, а Moderna или еще что-нибудь, думаю, что эффект был бы тот же.

Мы видим результаты массовой вакцинации в Великобритании, которая тоже приводит к снижению заболеваемости. В США прививают и Pfizer, и Moderna, и Johnson & Johnson.

Когда говорят, что одна вакцина лучше другой, это по определению должно быть проверено путем исследования.

Когда будет следующая массовая вакцинация в Израиле? Этот вопрос пока открыт. По моим ощущениям, не раньше, чем через год после начала вакцинации, то есть не раньше, чем следующей зимой. Но на это могут повлиять несколько факторов.

Например, если возникнет новая волна заболеваемости. Если начнутся новые случаи заболевания, особенно у привитых и переболевших людей, это может повлиять на решение повторить вакцинацию. Пока у нас этого нет. В стране все открыто, но все тихо.

Еще одна причина – рост заболеваемости другими вариантами вируса. Этого, слава богу, тоже до сих пор не случилось. Ни британский, ни южноафриканский варианты, которые циркулировали здесь, не оказались устойчивыми. Если вдруг начнется волна заболеваемости какими-либо мутантами, которые будут поражать привитых людей, придется делать повторную вакцинацию обновленной вакциной.

Для того, чтобы истребить этот вирус по-настоящему, нужна вакцинация детей.

Вакцина Moderna уже лицензирована для применения для детей 12-15 лет. В этом возрасте она имеет стопроцентную эффективность, и она абсолютно безопасна. Моя 16-летняя дочь уже сделала прививку.

У нас сейчас ситуация такая, что взрослая часть населения в подавляющем большинстве вакцинирована, но среди детей бывают небольшие вспышки в школах. Пока они остаются в среде невакцинированных детей, которых, как известно, вирус поражает не сильно.

По большому счету, нужно было бы прививать всех, и в этом нет ничего ужасного. Думаю, это скоро будет доступно – через несколько месяцев, когда это проверят на маленьких детях.

То, что происходит в Индии, связано с состоянием их здравоохранения, с их подготовленностью к этой волне. Это началось после массовых религиозных мероприятий, которые были там разрешены. В них участвовали миллионы людей. В такой ситуации даже изначальный вирус вызвал бы то же самое.

Насчет того, опасен ли индийский вариант переболевшим или привитым, пока не ясно. Случаи повторного заболевания очень-очень редки. Многие слышали о таких случаях, но в основном это связано с ошибками в одном из диагнозов, в первом или во втором. У нас такое тоже было, мы проверяли и доказывали, что это ошибка. Люди, которые переболели, обычно не заболевают во второй раз.

Да, бразильский штамм с довольно большой скоростью начал поражать людей, которые переболели в первую волну в легкой форме, особенно людей молодых. Наверное, через полгода иммунитет у них снизился. Но сейчас болеют и те, кто не болел в первую волну.

Люди, которые переболели, обычно не заболевают во второй раз

Сказать точно, сможет ли этот вирус вызвать новую волну, придя в Израиль, невозможно. У нас было несколько привезенных случаев этого вируса, но, слава богу, он не вызвал ничего плохого. Я надеюсь, что он будет подвержен дезактивации антителами, которые вырабатываются после прививки или после заболевания. Но об этом еще рано говорить.