Как долго сохраняется иммунитет после вакцинации от COVID-19: результаты исследований

Уровень антител к коронавирусу у человека начинает ослабевать в течение четырех-пяти месяцев после получения второй прививки. Речь идет о вакцинации препаратами от Pfizer&BioNTech и Oxford/AstraZeneca.

К такому выводу пришли ученые, заявив, что при таких темпах снижения защита от COVID-19 среди населения может упасть ниже 50% к зиме. Об этом пишет Daily Mail.

Исследование было опубликовано в журнале Nature. В ходе него специалисты из Австралии собрали данные об уровне заражения COVID-19 у более чем одного миллиона человек.

Результаты показали, что прививки вакциной AstraZeneca снизили вероятность инфицирования на 77%, но уже через пять месяцев этот показатель стал 67%. А защита от вакцинации Pfizer упала с 88-ми до 74%.

Видео дня

Ученые опасаются существенного снижения уровня защиты от коронавируса среди населения. Особенно у пожилых людей, которые первыми получили уколы, и чей иммунитет с тех пор, возможно, упал сильнее.

Отмечается, что аналогичные результаты были получены в недавнем исследовании Оксфордского университета, где изучалась эффективность вакцин против более заразного штамма коронавируса Дельта.

Согласно им, уже через две недели после введения инъекции препаратом Pfizer риск развития высокой вирусной нагрузки снизился на 92%. А через 90 дней после вакцинации этот показатель стал 78%. За тот же период эффективность прививки AstraZeneca снизилась с 69% до 61%.

Ученые признают, что такие показатели сильно контрастируют с вакцинами против других инфекций, например, кори, эпидемического паротита и краснухи (MMR), которые действуют на протяжении всей жизни.

"Чтобы получить длительный иммунитет, как в случае с прививкой от кори, вам обычно нужна живая аттенуированная вакцина, содержащая значительно ослабленную версию самого вируса", – отметил вирусолог и профессор молекулярной медицины в Уорикском университете Лоуренс Янг.

По его словам, такие препараты содержат более мягкую форму настоящего вируса, которой достаточно, чтобы вызвать устойчивую и продолжительную реакцию иммунной системы. Это похоже на заражение вирусом, но без симптомов.

Тогда как нынешние вакцины против COVID-19 в основном содержит либо искусственную версию белка (спайковый белок), обнаруженного в коронавирусе, либо генетические фрагменты вируса. Оба заставляют иммунную систему вырабатывать антитела, которые патрулируют кровоток в поисках признаков инфекции.

"Хотя они вызывают менее устойчивый ответ иммунной системы, синтетические копии шипового белка и генетических фрагментов коронавируса, называемые мРНК, гораздо более стабильны и легче поддаются контролю. В отличие от вакцин, сделанных с живым вирусом, что упрощает массовое производство", – добавил профессор Янг.

Специалисты объясняют, что на это могут повлиять многие факторы. В частности, возраст, пол, этническое происхождение и основные заболевания (например, рак), которые способны ослабить защитные силы организма. Когда человек заражается, В-клетки иммунной системы начинают вырабатывать антитела для борьбы с ней. Но как только непосредственная опасность минует, эти антитела просто "перерабатываются как отходы".

Чтобы предотвратить рецидив, некоторые В-клетки "превращаются в постоянные фабрики миниантител", известных как долгоживущие плазматические клетки (LLPC).

У любого, кто болел COVID-19, вероятно, они есть – и чем больше человек болел, тем больше у него LLPC (то есть, чем больше воздействие вируса, тем сильнее иммунная реакция).

По словам преподавателя биомедицинских наук в британском Университете Брунеля, доктора Стивена Смита, LLPC не всегда создаются после инфекции, "но могут жить в нашем костном мозге в течение многих лет, непрерывно выделяя антитела".

Например, у людей, заразившихся SARS в 2003 году, антитела к нему все еще циркулируют в организме почти 20 лет спустя. Ученые возлагали надежды, что вакцины против COVID-19 будут иметь такой же эффект, побуждая иммунную систему "превратить некоторые B-клетки в линии по производству антител". Но этого не произошло.

Хотя доктор Смит заверил, что даже если уровень антител снизится, вакцинированная иммунная система по-прежнему будет хорошо оснащена для борьбы с будущими угрозами. Это потому, что В-клетки обладают иммунологической "памятью": если они снова натолкнутся на вирус, то смогут почти мгновенно запустить производство новых антител.

"Ваш иммунный ответ никогда не упадет до нуля после вакцинации – это не значит, что мы вернулись к тому месту, откуда начали, прежде чем нам сделали прививку", – также добавил профессор Янг.

Как сообщал OBOZREVATEL, ведущий инфекционист украинского Министерства здравоохранения Ольга Голубовская отметила, что естественный иммунитет дает лучшую защиту от коронавируса, чем вакцинация. Она добавила, что исследования израильских ученых показали, насколько мощный и устойчивый иммунитет дает перенесенная инфекция.