Как будет выглядеть сертификат о бустерной COVID-вакцинации: объяснение главного санврача

Министерство здравоохранения Украины еще не закончило работу над формой сертификатов, в которых будет учитываться бустерная доза вакцины от коронавируса. Предположительно, документ будет содержать полную информацию о ковид-прививках.

Как рассказал в интервью ВВС главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Игорь Кузин, вероятно, в документе будет указано сразу все три дозы вакцин. К примеру, CoronaVac, CoronaVac и Pfizer.

Он же предупредил, что с введением бустерной дозы, срок действия сертификатов будет изменен. Их "годность" сократят до 270 дней (девяти месяцев), как это сделали страны Европейского союза. Организационные вопросы будут решены в ближайшее время.

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Кузин также сообщил, что со старта кампании по бустерной вакцинации, третью прививку в Украине уже сделали около 20 тысяч человек. При этом он отметил, что очередей в медучреждениях на вакцинацию нет, но в то же время выразил надежду, что число желающих уколоть третью дозу возрастет после праздников.

Также главный санврач подчеркнул, что доз препаратов хватит всем.

"Украина имеет контракты на поставку 25 млн доз Pfizer в течение 2022 года и 6,5 млн CoronaVac. Еще около 10 млн доз должны получить как помощь в рамках механизма Covax", – сказал Кузин.

Он же успокоил, что бояться побочных эффектов от бустерной вакцинации не стоит. Так как после бустерной дозы в мире "не регистрируют какого-либо увеличения побочных эффектов".

"В странах, где уже широко внедряют бустер, количество неблагоприятных событий такое же, как и при базовом курсе прививок", – отметил он.

Говоря о сроках, необходимых для бустерной вакцинации, Кузин пояснил, что делать третью привику от коронавируса следует в период от шести до девяти месяцев после последнего укола. Если же еще не прошло полгода, Кузин рекомендовал подождать. Тем же, кто сделал вторую дозу ранее чем девять месяцев назад, он посоветовал побыстрее пройти бустерную вакцинацию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Греции введут ограничения для тех граждан, которые не пройдут бустерную вакцинацию.