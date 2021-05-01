Как безопасно встретить Пасху: украинцам напомнили основные правила

Министерство здравоохранения в очередной раз призвало украинцев на Пасху воздержаться от посещения храмов, зато присоединиться к богослужениям онлайн.

А если же и идти в церковь, то соблюдая все карантинные правила, обеспечить это попросят и священнослужителей. Соответствующее видеонапоминание появилось в Telegram-канале Минздрава (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Так, ведомство рекомендует:

идти на службу только одному человеку из семьи;

пожилым людям и с хроническими болезнями лучше оставаться дома;

на освящении пасхальных корзин нужно носить маску и придерживаться социальной дистанции;

стоит отложить поездки к друзьям и родственникам.

"Празднуйте ответственно! Посмотрите богослужения онлайн или делегируйте в церковь одного члена семьи. Ваше здоровье – это лучший подарок близким на Пасху", – отметили в Минздраве.

С такой же просьбой обратилась к гражданам эпидемиолог и эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Наталья Виноград – призвала верующих прежде всего подумать о своих близких. На Пасху в Украине важно соблюдать ограничения и не игнорировать правила, поскольку после праздничного периода есть риск новой вспышки COVID-19, отметила она в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". По ее словам, власти "сняли карантин только на бумаге, а человек не имеет права снимать их с себя".

"Тот, кто инфицирован, не имеет права заразить никого вокруг – ни родных, ни кого-то рядом, ни выйти из дома. И главная заповедь – не убей. В такой светлый праздник эту заповедь должен вспомнить каждый человек и ее придерживаться", – подчеркнула специалист.

Она также отметила, что не ожидает массовых походов в храмы для освящения куличей, ведь многие граждане понимают опасность коронавируса.

"Я не думаю, что все пойдут в церковь, потому что многие имеют уже беду в доме, или рядом", – уточнила Виноград.

Эпидемиолог добавила, что люди сами прежде всего несут ответственность за свое здоровье, и о мерах профилактики и карантинных правилах всех информировали давно.

"Власть должна отвечать, если бы она каждому человеку не сказала: носите маски, держите дистанцию, не ходите там, где много людей, берегите свою старенькую маму, бабушку, и возьмите на себя хлопоты, чтобы они вообще из дома не выходили... Каждый человек об этом услышал... Каждый отвечает за свою жизнь и семью", – напомнила доктор медицинских наук.

Как сообщал OBOZREVATEL, восхождение Благодатного огня в Иерусалиме происходит каждый год накануне Пасхи, в Великую субботу. В этом году дата выпадает на 1 мая. О том, как происходит чудо и когда Благодатный огонь доставят в Украину, – читайте в материале.