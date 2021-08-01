Нужно срочно вакцинировать пенсионеров, иначе они займут все койки в больницах, – иммунолог
К Дню Независимости Украины можно успеть вакцинировать 5 миллионов граждан. Следует обеспечить срочную вакцинацию пенсионеров, для которых коронавирус намного опаснее, чем для молодых граждан.
Об этом в эфире телеканала OBOZREVATEL рассказал врач-иммунолог Борис Донской. "Все в наших руках. До Дня Независимости еще почти месяц, до ориентировочного начала вспышки, возможно, месяц, возможно, немного меньше", – заметил он (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца этой новости).
По словам медика, программа-минимум – привить всех граждан из групп риска. "Недостатка вакцины сейчас нет. Мы могли бы успеть привить еще точно 5 миллионов. Этого хватит, чтобы у нас не было вспышки смертности и реанимации не были заполнены", – отметил он.
В этом контексте медик добавил, что массовая вакцинация молодежи – это очень хорошо, но о сохранении таким образом жизней людей речь не идет, ведь в подавляющем большинстве молодежь не болеет COVID-19 в тяжелой форме. Однако противоположная ситуация с пенсионерами.
Донской отметил: "Сколько не сделаем прививок пенсионерам – столько занятых коек в реанимации мы получим в сентябре".
"Если по маленьким городкам и селам пенсионеры и не переболели и не получили прививки, они станут для вируса главным объектом заражения и, к сожалению, осложнений", – предупредил он.
Как писал OBOZREVATEL, ранее врач-эпидемиолог, основатель NEGIC, председатель ОО "Инфекционный контроль в Украине" Андрей Александрин отметил, что в стране необходимо немедленно ускорить темпы вакцинации людей из групп риска.
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